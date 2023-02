Exposition HarmonyOS 3.1/4.0 : le nouveau départ de Huawei

Il y a eu des rapports sur la série Huawei P60 qui devrait être officiellement lancée dans les mois à venir. Selon des rapports récents, la série Huawei P60 devrait être livrée avec une nouvelle version du système de Huawei, HarmonyOS. En fait, de nombreux fans de Huawei sont très curieux du nouveau système. Un rapport récent d’un blogueur technologique affirme qu’HarmonyOS 3.1 est déjà en test interne. Le rapport affirme que la nouvelle mise à jour corrige principalement les bugs existants et améliore la stabilité du système. De plus, la nouvelle version 3.0 n’aura pas de poussée OTA majeure pour le moment.

Le rapport mentionne également que HarmonyOS 4.0 viendra avec des changements majeurs dans la conception du système. Dans le même temps, le système apportera également de nouvelles fonctions. En interne, c’est un nouveau départ pour Huawei.

Avant cela, un rapport de Strategy Analytics montre que les téléphones portables équipés du système HarmonyOS détiennent actuellement une part de marché mondiale de 2 %. Aussi peu que cela puisse paraître, c’est une énorme victoire pour Huawei car il s’agit désormais du troisième plus grand système de téléphonie mobile au monde derrière Android et iOS.

HarmonyOS est loin derrière Android et iOS

Sur le marché mondial actuel, Android est toujours le plus utilisé, avec une part de marché actuelle de 81 % ; suivi par iOS, avec une part de marché de 18 %. Les deux représentent 99% de la part de marché de la téléphonie mobile, ce qui est encore très exagéré. Pour une raison quelconque, la part de marché d’HarmonyOS est actuellement de 2 % et la part totale dépasse 100 %. Par rapport à 2017, la part de marché d’Android a diminué. En 2017, Android détenait une part de marché de 86 %, contre 14 % pour iOS. Cinq ans plus tard, Android est en baisse de 5 % et iOS en hausse de 4 %.

Il n’y a pas si longtemps, Wang Chenglu, PDG de Shenzhen Kaihong Digital Industry Development Co., Ltd., a prononcé un discours liminaire et a réitéré qu’HarmonyOS n’est pas Android, iOS ou un système d’exploitation à un seul appareil. Si un seul appareil utilise HarmonyOS, il n’aura pas beaucoup de valeur.