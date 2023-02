OnePlus Ace 2 apparaît sur GeekBench – puces et autres spécifications révélées

OnePlus Ace 2 est récemment apparu dans la base de données de référence GeekBench. Le numéro de modèle de cet appareil dans la base de données est « PHK110 ». Sur GeekBench, le score monocœur le plus élevé est de 1343 points, tandis que le score multicœur est de 4115 points. La liste confirme également que le OnePlus Ace 2 viendra avec le « sang complet » du SoC Snapdragon 8+ Gen 1. La fréquence principale de cette puce est jusqu’à 3,2 GHz. En revanche, la fréquence du processeur de la version downclockée du SoC Snapdragon 8+ Gen 1 est de 3,0 GHz, et ses performances ne sont pas aussi bonnes que la précédente.

Dans le même temps, OnePlus Ace 2 a un score global de plus de 1,14 million sur AnTuTu. C’est actuellement le plus élevé parmi les téléphones Snapdragon 8+ Gen 1. De plus, le nouvel appareil sera livré avec jusqu’à 16 Go de RAM et la mémoire est LPDDR5X avec une bande passante de 8533 Mbps.

À d’autres égards, OnePlus Ace 2 utilisera un écran 1,5K avec un écran incurvé à perforation centrale. Cet écran prendra en charge la gradation PWM ultra haute fréquence 2160Hz. Dans le département de la caméra, cet appareil aura un appareil photo principal de 50MP. Il sera également livré avec une grande batterie de 5000 mAh prenant en charge une charge rapide de 100 W. Cet appareil sortira officiellement à 14h30 le 7 février. Il sera disponible en deux coloris : noir vaste et bleu glacier.

OnePlus Ace 2 pour atteindre 120 images pour plus de 100 jeux

OnePlus Mobile a annoncé aujourd’hui que OnePlus Ace 2 apportera une qualité de jeu sans précédent. Cet appareil aura un moteur de super-image super-image intégré pour atteindre 120 images pour plus de 100 jeux. Il a été rapporté qu’avec le moteur exclusif de super-image super-frame auto-développé, cet appareil peut rendre l’écran de jeu plus clair et plus brillant.

Dans le même temps, le nouvel appareil est actuellement le seul téléphone utilisé pour les événements de jeu à double top. Ce n’est pas seulement le téléphone désigné pour la Peace Elite Professional League 2023, mais aussi le téléphone désigné pour la première saison du jeu mobile League of Legends Asian League.

Les performances de jeu de OnePlus Ace 2 sont très bonnes, grâce à la puce de rendu professionnelle personnalisée exclusive de OnePlus, qui peut considérablement améliorer la fréquence d’images du jeu grâce à l’insertion de trame de puce, et améliorer considérablement l’expérience de jeu du joueur.