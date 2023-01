One UI 5.1 : Toutes les nouvelles fonctionnalités à venir sur votre téléphone Samsung

Le dévoilement du Samsung Galaxy S23 approche à grands pas. La société sud-coréenne organisera enfin son événement très attendu Unpacked 2023 le 1er février lorsqu’elle présentera sa nouvelle gamme de smartphones phares, avec les dernières avancées technologiques.

Les principaux changements apportés à One UI 5.1, une nouvelle version du logiciel de la société, ont été rendus publics aujourd’hui grâce à une fuite, mais au-delà des nouvelles matérielles, la série Galaxy S23 serait également la première à l’avoir.

Le portail allemand WinFuture nous informe des nouvelles fonctionnalités One UI 5.1 qui seront publiées parallèlement à la série Galaxy S23. De plus, ils affirment que cette nouvelle interface utilisateur arrivera non seulement avec la série S23, comme cela s’est produit les années précédentes, mais qu’elle arrivera également sur les modèles précédents de l’entreprise.

Les anciens modèles Samsung pourront utiliser One UI 5.1

Selon le plan, il n’y aura pas de changement significatif par rapport à la conception de One UI 5. Au lieu de cela, Samsung se serait concentré sur l’amélioration de certaines fonctionnalités cruciales du système d’exploitation et sur la personnalisation de quelques-unes de ses fonctionnalités pour qu’elles correspondent aux fonctionnalités de la nouvelle série Galaxy S23. Le journal des modifications officiel de One UI 5.1 est fourni ci-dessous :

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





Appareil photo: Changer l’ombre d’un selfie est maintenant encore plus facile : changez simplement la couleur de vos selfies avec le bouton « Effets » sur le côté de l’écran. Accès rapide à Expert RAW : Avec l’application Expert RAW, vous pouvez prendre des images de haute qualité sans traitement ni compression, parfait pour ceux qui souhaitent éditer leurs photos plus tard. L’accès à Expert RAW est désormais facilité grâce au menu « Avancé ».

Galerie: Album de famille ensemble – L’album de famille partagé facilite plus que jamais le partage de photos avec votre famille. La Galerie recommande des photos que vous pouvez ajouter à votre album familial partagé en reconnaissant les visages des membres de votre famille. Vous bénéficiez également de 5 Go d’espace de stockage par membre de la famille (jusqu’à 6 personnes). Traitement amélioré : le traitement supprime automatiquement les ombres et les reflets pour que vos photos soient superbes. Vous pouvez également recréer des GIF pour une meilleure résolution et clarté. Affichage pratique des informations : si vous nettoyez lorsque vous affichez une image ou une vidéo dans votre galerie, vous pouvez voir en un coup d’œil quand et où l’image a été prise, sur quel appareil, où elle est stockée, et plus encore. La recherche est devenue plus efficace : vous pouvez désormais rechercher plusieurs personnes ou éléments à la fois. Vous pouvez même rechercher des personnes sans marquer leur nom en cliquant simplement sur leur visage. Choisissez un emplacement pour enregistrer les captures d’écran : vous pouvez désormais enregistrer des captures d’écran et des captures d’écran dans un dossier de votre choix en le définissant dans les fonctionnalités avancées.



Zone AR et emoji AR : Utilisez 3 emojis dans AR Emoji Camera : prenez des photos et des vidéos amusantes avec des amis (jusqu’à 3 personnes) en mode masque. Vous pouvez remplacer les visages de vos amis par d’autres personnages en cliquant sur l’emoji. Améliorations de la conception et de l’édition dans AR Doodles : les pinceaux sont désormais disponibles pour un accès plus rapide à l’écran principal AR Doodle. Vous pouvez également redimensionner et déplacer des dessins après la création, et avec le nouvel outil gomme, vous ne pouvez supprimer qu’une partie de vos dessins sans les supprimer complètement.

Widget : Nouveau widget de batterie Avec le nouveau widget de batterie, vous pouvez vérifier le niveau de la batterie de vos appareils Galaxy. Directement sur l’écran d’accueil, vous pouvez voir la quantité de batterie de votre smartphone, Galaxy Buds, Galaxy Watch et autres appareils compatibles. Widget météo intuitif Un nouveau style d’illustration et un résumé des conditions météorologiques actuelles permettent de voir facilement les informations météorologiques, qu’il s’agisse de temps ensoleillé, nuageux, de pluie ou de neige.

Modes et scénarios : Différentes images d’arrière-plan selon le mode : en fonction de vos activités en cours, définissez différentes images d’arrière-plan sur l’écran de verrouillage et l’écran d’accueil. Choisissez un arrière-plan pour le travail, un pour le sport et plus encore si vous définissez différents modes. Autres conditions et actions pour les scénarios. Faites en sorte que les scripts s’exécutent automatiquement lorsque vous activez le mode avion ou le point d’accès mobile. Les scripts peuvent désormais ouvrir certaines applications, régler la balance audio gauche/droite, et bien plus encore. Avec de nouvelles actions, vous pouvez désormais contrôler le partage rapide et la sensibilité tactile. En plus de changer la sonnerie et le style de police.



Connectivité : Coopération dans Samsung Notes : créez une note partagée que plusieurs personnes peuvent modifier en même temps. Rédigez un rapport avec des collègues, prenez des notes pour un groupe d’apprentissage ou peignez un tableau avec un ami. Les possibilités sont infinies. Inviter facilement dans des applications partagées : vous pouvez désormais inviter facilement des personnes à partager des albums, des notes et des calendriers. Utiliser un lien partageable entre des applications telles que Messenger, les e-mails et les réseaux sociaux. Contrôle multiple étendu entre Galaxy Book et smartphone Vous pouvez désormais utiliser la souris, le clavier ou le trackpad de votre Galaxy Book non seulement avec votre tablette Galaxy, mais également avec votre smartphone Galaxy. Vous pouvez facilement copier et coller du texte et faire glisser et déposer des images d’un appareil à un autre comme s’il s’agissait du même appareil. Sortie multimédia pour haut-parleurs WLAN Si vous souhaitez continuer à écouter de la musique sur des haut-parleurs Wi-Fi via Spotify Connect et le Chromecast intégré. Ouvrez simplement la sortie multimédia via la barre d’outils pour un accès rapide, et non via les applications musicales. Continuer à naviguer sur PC Si vous utilisez Samsung Internet Naviguez sur Internet sur votre smartphone puis continuez à naviguer sur votre PC, vous pouvez trouver les sites Web que vous avez ouverts sur votre smartphone et continuer à naviguer avec le navigateur du PC.



Samsung DeX : Amélioration du multitâche dans DeX en mode partage d’écran. Vous pouvez maintenant faire glisser le séparateur au milieu de l’écran pour redimensionner les deux fenêtres. Vous pouvez également aligner une fenêtre sur l’un des coins. De sorte qu’il occupe un quart de l’écran.

Paramètres : Conseils de recrutement Les conseils sont désormais affichés en haut de l’écran des paramètres et fournissent des informations sur les fonctionnalités utiles à essayer ou les paramètres qui nécessitent votre attention afin que vous puissiez les activer ou les tester immédiatement.

Internet Samsung : Recherche améliorée Vous pouvez désormais rechercher des noms de dossier dans les signets ou des noms de groupe dans les onglets. La logique de recherche améliorée vous permet de trouver ce que vous cherchez, même si quelque chose est mal orthographié.

Assistant de paramétrage : Configuration initiale plus rapide et plus facile de votre nouveau Galaxy Si vous passez de Galaxy ou d’un autre appareil Android à un nouveau Galaxy, scannez simplement le code QR de votre ancien appareil vers vos réseaux Wi-Fi, transférez automatiquement votre compte Samsung et votre compte Google vers le nouveau appareil sans rien entrer.

Climat : Informations météo détaillées en un coup d’œil Des informations météo utiles sont désormais affichées sur l’écran principal de l’application météo. Vous pouvez consulter les avertissements de temps violent, les bulletins météorologiques quotidiens, les précipitations horaires et les graphiques de température de couleur.

appels Appels texte Bixby Utilisez les appels texte Bixby pour accepter automatiquement les appels et découvrir le but de l’appel. Vous pouvez voir ce que l’appelant dit dans une conversation textuelle. Et vous pouvez appuyer sur ou saisir des réponses qui sont lues à haute voix à l’appelant. Les appels texte Bixby ne sont disponibles qu’en anglais et en coréen.



Source affirme que Samsung publierait la mise à jour One UI 5.1 pour un nombre important d’appareils en plus du Galaxy S23. Y compris les modèles précédents des séries Galaxy S, Galaxy Z et Galaxy A. Certaines des fonctionnalités incluses dans cette mise à jour, quant à elles, ne seront disponibles que sur le Galaxy S23 exclusivement.