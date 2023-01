Fineco ne fonctionne pas, problèmes de connexion au compte courant : que se passe-t-il

D’après les rapports visibles sur Downdetector.it, les portails de la banque ont bloqué l’accès aux utilisateurs, à la fois des navigateurs et des applications. Pour le moment, il semble que le service soit en cours de restauration : si vous ne parvenez pas à vous connecter, vous pouvez essayer de vous reconnecter ou contacter le numéro vert.

Sur DownDetector, le pic a été atteint vers 10h45 aujourd’hui, mardi 31 janvier. En quelques minutes, des milliers de rapports de dysfonctionnements des applications Web de Banca Fineco sont arrivés. D’après les commentaires que l’on peut lire sur le portail dédié aux disservices, pendant plus d’une heure il n’y avait aucun moyen de se connecter.

La même situation peut également être lue sur Twitter, où tous les commentaires des utilisateurs sont signalés sous le hashtag #Fineco. Quelqu’un a été particulièrement malchanceux ces jours-ci puisqu’il semble se remettre du bug de Libero Mail : « Après #libero aujourd’hui, même #fineco ne fonctionne plus. Inutile de dire que je m’appuyais sur deux « géants » de l’informatique. Félicitations à moi ».

D’autres commentaires confirment plutôt la difficulté d’accès au service, aussi bien depuis l’application que depuis le navigateur : « #Fineco down via app, web and even customer care ». Ou encore « Il est clair que vous ne pouvez pas accéder. Mais au moins, vous pouvez payer, n’est-ce pas ? », puis « Vous ne pouvez pas y accéder depuis l’application, le site Web ou le téléphone. L’application indique qu’elle ne peut pas s’authentifier. Depuis le site, en essayant avec 2 navigateurs différents, il se contente de rafraichir la page de connexion. La connexion téléphonique n’est même pas possible ».

En regardant le flux de rapports sur DownDetector, il semble que le problème soit en cours de résolution. Si vous ne parvenez pas à vous connecter à l’application ou au portail en ligne, vous pouvez simplement réessayer de vous connecter. Si vous n’arrivez toujours pas à accéder à l’application, alors vous pouvez essayer d’appeler le numéro vert dédié à ce service : 800.92.92.92.