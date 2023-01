Realme GT Neo 5 qui se charge en 9 minutes sera lancé la semaine prochaine

Nous avons d’excellentes nouvelles aujourd’hui si la batterie et la vitesse de charge d’un smartphone sont des facteurs importants pour vous. Nous sommes actuellement à quelques jours de l’un des lancements les plus importants de 2023. L’appareil mobile avec la charge la plus rapide et la plus puissante au monde sera dévoilé le 9 février. L’un des meilleurs smartphones du moment est le Realme GT Neo 5. Votre batterie peut être rechargée de 0 à 100 en 9 minutes environ. Sa puissance de sortie est de 240W.

Vous avez bien lu – 240W. Avec ce smartphone Realme, une technologie dévoilée par OPPO l’année dernière sera affichée pour la première fois sur un appareil mobile. Comme il contient des aspects très intrigants dans les protocoles de réfrigération et de sécurité, ce n’est pas seulement une technologie basée sur l’énergie.

La charge du Realme GT Neo 5 est extrêmement rapide : 9 minutes pour passer de 0 à 100

Nous avons tous levé la main lorsque OPPO a annoncé la technologie de charge SuperVOOC 240W. Nous avions prévu que ce serait une chose du futur lointain et qu’il faudrait un certain temps avant de voir un smartphone avec cette charge dans les magasins. De plus, nous sommes conscients qu’il sera lancé le 9 février et que c’est déjà une réalité aujourd’hui.

Les utilisateurs pourront recharger le smartphone de 0% à 100% en 9 minutes avec cette charge. Le 0-50 peut terminer le processus en 3 à 4 minutes environ, car les étapes initiales de chargement sont les plus rapides. La batterie de l’appareil se chargerait complètement et serait prête à fonctionner pour le reste de la journée en moins que le temps de prendre une tasse de café.

C’est le premier smartphone à prendre en charge 240W de puissance, ce qui présente des défis en termes de gestion de la chaleur et de sécurité en plus de la gestion de l’alimentation. Il a besoin d’une technologie de refroidissement et de sécurité efficace. Le smartphone dispose d’un chargeur spécialisé et d’un cordon plus gros que d’habitude pouvant supporter jusqu’à 12 ampères afin d’atteindre ces chiffres.

L’appareil a une plaque de graphène qui dissipe la chaleur à l’intérieur. Ainsi que beaucoup plus de capteurs que d’habitude qui surveillent tout pendant la charge.

Plus important encore, l’entreprise s’assure que cette technologie fonctionnera bien pendant 1 600 cycles de charge sans dégradation. Cela indiquerait une durée de vie de 4 ou 5 ans, selon l’utilisation, sans trop de dégénérescence.