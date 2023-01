Ce concept visualise tout ce que nous voulons dans un nouveau routeur AirPort

En janvier 2007, Apple a sorti sa première version de l’Airport Extreme. Il s’agissait d’un routeur sans fil prenant en charge le Wi-Fi 802.11n et pouvant également être utilisé comme serveur d’impression et de stockage. Mais ensuite, en 2016, nous avons vu la dernière version d’Apple de l’extrême AirPort, et elle était complètement épuisée en 2018. Maintenant, cinq ans plus tard, il semble que la seule chose qui manque au réseau HomeKit idéal d’Apple serait un nouveau routeur AirPort qui utilise des choses comme les HomePods comme points de maillage. Parker Ortolani nous montre à quoi pourrait idéalement ressembler.

Le HomeKit d’Apple est prêt

Apple a fortement poussé à l’adoption de son écosystème HomeKit, comme en témoigne son adoption de Matter en tant que nouvelle norme de maison intelligente. Ils ont pensé que leurs appareils informatiques se parlaient déjà si bien que l’ajout de fonctionnalités de maison intelligente serait la prochaine étape logique. Entre du matériel comme le HomePod Mini, le HomePod remanié et l’Apple TV, puis des services comme l’application Home, Private Relay et le cryptage de bout en bout iCloud, Apple semble prêt à commercialiser une sorte de réseau maillé. basé sur un routeur qui fonctionne parfaitement dans votre écosystème Apple et qui est extrêmement sécurisé.

Le concept AirPort 2023

Concept AirPort

Ortolani rassemblez quelques images de la façon dont ce nouveau routeur AirPort s’intégrerait dans votre maison intelligente actuelle. D’un point de vue visuel, il semble qu’il s’intégrerait parfaitement dans le langage actuel des produits Apple, car il est élégant et indescriptible et pourrait être caché ou se fondre facilement dans n’importe quel environnement. Il semble également qu’il prend des fonctionnalités du HomePod et du HomePod Mini avec une interface tactile sur le dessus du routeur qui afficherait probablement différents statuts du Wi-Fi, montrerait quand Siri est actif, et semble également contrôler le volume des haut-parleurs intégrés.

Propulsé par l’A15

Dans le concept AirPort, il semble que Parker pense que l’AirPort exécutera une version unique d’iOS conçue spécifiquement pour contrôler les réseaux domestiques et professionnels. Tout cela sera alimenté par la puce A15 que nous voyons actuellement dans la gamme iPhone 13, les iPhone 14 et 14 plus, ainsi que l’Apple TV 4k. Cette puce A15 permettra des fonctionnalités telles que :

WiFi 6E

Siri

Relais privé iCloud

Socket en charge des accessoires Matter

Configuration simplifiée

Gestion des réseaux maillés domestiques et professionnels

Réseau maillé

Je pense qu’une partie de la raison pour laquelle Apple a hésité à reprendre la vente de routeurs est que, premièrement, ils ne voulaient pas avoir à sécuriser leur réseau domestique ou professionnel tant qu’ils n’avaient pas compris toutes leurs mesures de sécurité. Deuxièmement, ils ont vu Google tenter le protocole de réseau maillé avec un processus de configuration « simple et facile » et cela semble avoir échoué, alors Apple voulait être tout à fait prêt à reprendre celui-ci.

Réseau maillé HomeKit

L’idée du réseau maillé est qu’en utilisant le nouvel AirPort alimenté par A15, Apple pourrait utiliser les puces U1 et U2 des appareils Apple actuels pour créer un réseau maillé qui fonctionne à partir de HomePods dans votre réseau domestique. Ce serait idéal si vous vivez dans une maison plus grande qui a un deuxième étage et un sous-sol, ou si vous vivez dans un endroit avec des murs en béton épais où les signaux Wi-Fi commencent à s’atténuer. Une question que je me pose serait la portée du routeur ainsi que chaque point de maillage HomePod. Ce serait également bien si Apple commençait à fabriquer des HomePods qui incluaient une prise Ethernet au cas où quelqu’un voudrait se connecter au réseau maillé. Mais dans l’ensemble, cela semble être une évidence ; cela coûterait cher si vous n’aviez pas besoin de HomePods et que vous vouliez simplement des points de maillage, mais peut-être qu’Apple créera des points de maillage simples qui seront vendus à un prix moins cher que le HomePod Mini à 99 $.

Sécurité et relais privé iCloud

Au cours des dernières années, Apple a mis l’accent sur la sécurité. L’année dernière, ils ont lancé Private Relay, qui ressemble un peu à un VPN, puis cette année, ils viennent d’annoncer que toutes leurs applications iCloud sont désormais cryptées de bout en bout. Cette mentalité centrée sur la confidentialité se répercutera également sur l’AirPort, de sorte que tout votre trafic pourrait être masqué par défaut.

Relais Privé

Avis de Netcost-security.fr

Je pense qu’il est temps pour Apple de revenir dans la catégorie des routeurs ; ils ont mis en place les services nécessaires pour prendre en charge ce marché pour les utilisateurs d’Apple. Si nous savons une chose, c’est qu’Apple sait comment créer une expérience d’écosystème conviviale, et l’ajout d’un réseau Wi-Fi maillé ne serait pas différent. Attendez-vous à des choses comme la connexion iCloud instantanée, le partage du Wi-Fi avec certains utilisateurs iCloud, la possibilité d’ajouter facilement des appareils non Apple et une application de gestion facile à utiliser pour voir les vitesses Wi-Fi et gérer tous les utilisateurs sur le réseau . Ce sont toutes des fonctionnalités qu’Apple s’assurera de maîtriser avant de les proposer. Ou alors…

… Apple ne pourrait plus jamais fabriquer de routeur. Faites-moi savoir ce que vous pensez avec un commentaire ci-dessous. Voulez-vous un routeur fabriqué par Apple ? Est-ce que 199 $ est un bon prix pour ça? Que faudrait-il faire pour que ce nouvel AirPort remplace la configuration actuelle de votre routeur ? Tout ce que je sais, c’est que j’en adorerais un !

