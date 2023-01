Comment Apple Music reprend son premier spectacle de mi-temps du Super Bowl

En septembre, Apple et la NFL ont annoncé qu’Apple Music serait le nouveau sponsor de l’émission de mi-temps du Super Bowl, à commencer par le Super Bowl 57 le 12 février 2023, avec une performance de Rihanna.

Avant le Super Bowl, Apple Music a annoncé «de nouvelles façons exclusives» de célébrer sa première année en tant que sponsor officiel du Super Bowl Halftime Show.

Premier spectacle de la mi-temps du Super Bowl d’Apple Music

Dans un communiqué de presse lundi, Apple a annoncé qu’à partir d’aujourd’hui, Apple Music propose désormais le catalogue complet de Rihanna avec Spatial Audio en Dolby Atmos. Apple vante également que le catalogue de l’artiste est disponible avec Apple Music Sing, la fonction de paroles en direct beat-by-beat disponible pour les abonnés.

Apple Music Radio proposera une gamme de contenus différents pour célébrer la mi-temps du Super Bowl 57. Voici un aperçu de ce qu’Apple dit arriver sur Apple Music Radio avant le Super Bowl LVII :

Le 9 février 2023, à 10 h MST, Nadeska Alexis d’Apple Music Radio interviewera Rihanna lors de la conférence de presse du Super Bowl LVII Halftime Show.

« Halftime Hype Radio », une série en 10 parties reflétant certaines des performances les plus remarquables de la mi-temps du Super Bowl de tous les temps.

« Rihanna Revisited Radio », une table ronde en huit épisodes explorant l’impact culturel du catalogue insaisissable de la chanteuse.

« En direct du Super Bowl LVII », avec des émissions quotidiennes en direct qui capturent toute l’excitation en Arizona avant le week-end avec les animateurs d’Apple Music Radio Zane Lowe, Ebro Darden et Nadeska Alexis, ainsi qu’un éventail d’invités spéciaux surprises.

« Halftime Recap Radio » le lundi 13 février pour célébrer les débuts du Super Bowl Halftime Show d’Apple Music

Apple Music ajoute également « une collection officielle de 32 listes de lecture contenant les meilleures chansons que chaque équipe de la NFL écoute dans les vestiaires, la salle de musculation et le jour du match ». Il y aura également des «listes de lecture d’échauffement exclusives» d’une poignée de différents joueurs de la NFL et une «liste de lecture vidéo de retour revisitant les performances à la mi-temps des jeux passés».

Vous pouvez en savoir plus et accéder à la liste complète des contenus du Super Bowl LVII Halftime Show d’Apple Music via le communiqué de presse de la société.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :