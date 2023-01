La mise à jour MIUI 14 pour Xiaomi 11T est enfin lancée !

Le système d’exploitation MIUI 14, qui a été dévoilé lors de l’événement Xiaomi le mois dernier, est basé sur Android 13 et offre un certain nombre d’améliorations. Selon les informations les plus récentes, la version, qui a commencé à être diffusée après l’événement et est actuellement publiée pour les modèles phares de l’entreprise, a été rendue accessible pour le Xiaomi 11T. Les détails sont fournis ici!

Xiaomi 11T commence à recevoir la mise à jour MIUI 14

Le Xiaomi 11T qui était disponible pour les utilisateurs fin 2021 a reçu la version MIUI 14. Qui est basé sur Android 13. Pour la version de l’appareil exécutant Global ROM, une mise à jour avec le numéro de build V14.0.3.0.TKWMIXM est désormais accessible. Il a une taille de 3,5 Go.

De plus, supposons qu’il sera initialement publié pour Mi Pilots. Et, si aucun problème ne survient, sera ensuite accessible au grand public.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





Nous connaissons maintenant les composants clés de la nouvelle interface utilisateur grâce au dernier événement Xiaomi. La majorité des applications fondamentales que vous n’utilisez plus mais que vous ne pouvez toujours pas désinstaller. Parce que le système l’interdit, il vous sera possible de le faire avec la nouvelle interface utilisateur. De plus, Xiaomi met l’accent sur la technologie du moteur à photons. Ce qui simplifie le fonctionnement des applications, en particulier les jeux multijoueurs, réduira de 22 % la consommation électrique des applications tierces.

La société affirme également que les performances du système ont considérablement augmenté. À tel point que la fluidité du système a augmenté de 88 % avec la combinaison Android 13 et MIUI 14. Malgré cela, la consommation d’électricité s’est améliorée de 16 %. Les données de Xiaomi indiquent que MIUI 14 utilise 23 % moins d’espace que MIUI 13 malgré une vitesse système améliorée.

Les nouvelles super icônes sont une autre fonctionnalité disponible dans MIUI 14. L’utilisation de cette fonctionnalité vous permet d’ajouter divers symboles à l’écran d’accueil. Il est possible de développer un thème plus engageant.

Alors que pensez-vous de cette nouvelle mise à jour ? N’oubliez pas de nous laisser un commentaire avec vos pensées!