Comment améliorer l’efficacité du processeur et de la RAM de Google Chrome

En ce qui concerne le navigateur Internet, il est impossible de nier la popularité de Google Chrome. Le navigateur du géant de la recherche a commencé comme un concept mais a rapidement révolutionné le segment. De nos jours, il est difficile de lister un navigateur qui n’est pas basé sur le moteur Chromium. Même Microsoft’s Edge utilise le moteur Chromium. Malgré sa popularité et son utilisation, nous ne pouvons pas dire que c’est l’un des navigateurs les plus efficaces. Si votre matériel n’est pas à la hauteur des besoins actuels, vous souffrirez probablement un peu pour maintenir ce navigateur sous une forme fluide. Google Chrome a une faim insatiable en ce qui concerne votre CPU et votre RAM. Les développeurs de Chromium ont travaillé dur pour le rendre plus stable, en particulier lorsque de nombreux onglets et fenêtres sont ouverts.

Google améliore l’expérience avec Google Chrome

L’un des derniers efforts pour améliorer l’efficacité de Google Chrome est l’économiseur de mémoire. La fonctionnalité désactive intelligemment les onglets ouverts qui n’ont pas été utilisés depuis un certain temps. En conséquence, ceux que vous utilisez auront les performances supplémentaires pour assurer l’expérience la plus fluide. Une fois que vous avez activé l’économiseur de mémoire, les onglets inactifs restent ouverts, une fois que vous y accédez, ils se rechargent. Selon le géant de la recherche, Memory Saver permet à Google Chrome d’utiliser jusqu’à 40 % et 10 Go de mémoire en moins. Il fait l’éloge de la nouvelle fonctionnalité car elle peut assurer le bon fonctionnement des onglets vidéo et de jeu actifs.

L’économiseur de mémoire est déployé pour Google Chrome sous une forme progressive. Nous nous attendons à ce qu’un large déploiement atteigne bientôt Windows, macOS et ChromeOS. Cependant, tous les utilisateurs ne remarqueront pas la fonctionnalité. Heureusement, s’il ne s’affiche pas dans Paramètres >> Performances, il est toujours possible de l’activer. À travers cet article, nous allons vous apprendre à activer l’économiseur de mémoire sur Google Chrome et à optimiser votre expérience. En plus de l’économiseur de mémoire, nous vous apprendrons également (via) comment activer un nouvel économiseur d’énergie !

Comment rendre Google Chrome plus fluide avec Memory Saver

Tout d’abord, il est important de vous assurer que vous utilisez la dernière version de Google Chrome. Le numéro de build est 109.0.5414.120 (au moment de la rédaction) et vous pouvez le vérifier en cliquant sur le menu « trois points » en haut à droite de la barre d’outils, en allant dans Aide >> À propos de Google Chrome. Si vous utilisez la dernière version, vous êtes prêt à partir. L’activation de la fonctionnalité nécessitera que vous activiez certains indicateurs, alors assurez-vous de suivre les étapes ci-dessous.

Étape 1 – Lancez Google Chrome et collez ce qui suit dans la barre d’adresse : chrome://flags/#high-efficiency-mode-available

Étape 2 – À côté de « Activer la fonction de mode haute efficacité dans les paramètres », modifiez le paramètre par défaut sur Activé, puis redémarrez Google Chrome.

Étape 3 – L’étape suivante consiste à coller l’adresse suivante : chrome://settings/performance

Étape 4 – Dans le menu « Performance », basculez le Switch à côté de Memory Saver, puis vous activerez la nouvelle fonctionnalité.

Étape 5 – Redémarrez Google Chrome et les modifications seront actives.

L’économiseur de mémoire

Remarque : Il est important de noter qu’à partir de maintenant, Google Chrome désactivera « intelligemment » les onglets qui n’ont pas été utilisés depuis un certain temps. Si vous n’êtes pas satisfait de l’économiseur de mémoire, vous pouvez facilement désactiver le retour au menu Performances dans les paramètres. Notez également dans l’image ci-dessus qu’il existe une option pour « Toujours garder ces sites actifs ». À l’intérieur, vous pouvez ajouter des sites Web qui seront toujours actifs, quelle que soit la durée pendant laquelle vous gardez les onglets ouverts sans utilisation appropriée.

Selon Google, certaines activités empêcheront Memory Saver de désactiver les onglets. Par exemple, ceux-ci incluent les appels audio ou la lecture vidéo. Partages d’écran, notifications de page, téléchargements, formulaires partiellement remplis et appareils connectés via USB ou Bluetooth. Il est important de garder les vidéos et l’audio en vie, sinon la fonctionnalité interromprait l’écoute de votre musique.

Il y a encore une chose qui peut améliorer votre expérience avec Google Chrome !

Mode économie d’énergie de Google Chrome

En plus de l’économiseur de mémoire, Google déploie également un nouveau mode d’économie d’énergie. Selon eux, cela limitera les tâches d’épuisement de la batterie lorsque la batterie atteint 20 %. C’est très important pour les appareils portables comme les ordinateurs portables ou les tablettes. Cela réduira le taux de capture d’image et d’autres tâches en arrière-plan. Contrairement à l’économiseur de mémoire, il peut compromettre l’expérience de jeu et de vidéo. Cependant, il s’agit d’une fonction d’urgence pour continuer à l’utiliser lorsque votre batterie est faible.

Le mode peut être activé ou désactivé sur la page « Performance » dans les paramètres. Si ce n’est toujours pas disponible pour vous, vérifiez les étapes ci-dessous :

Étape 1 – Collez le texte suivant dans votre barre d’adresse : chrome://flags/#battery-saver-mode-available et sélectionnez Activé à côté de « Activer la fonction Mode économiseur de batterie dans les paramètres ».

Étape 2 – Redémarrez le navigateur pour appliquer les modifications.

3 – Encore une fois, collez l’adresse suivante : chrome://settings/performance

L’économiseur d’énergie

Dans les paramètres de performance, la catégorie « Puissance » sera désormais visible. Il est activé, mais vous pouvez le désactiver si vous n’en avez pas besoin maintenant. À noter qu’il existe deux façons de le personnaliser. Vous pouvez activer l’économiseur d’énergie une fois que votre ordinateur atteint 20 %, ou le rendre actif dès que vous supprimez l’alimentation. Il convient de noter que ce dernier peut compromettre votre convivialité, alors ne l’activez que si vous avez vraiment besoin d’économiser de l’énergie.

Conclusion

Les étapes ci-dessus amélioreront certainement l’expérience avec Google Chrome. Il convient de noter que ce n’est que le début des fonctionnalités d’économie de mémoire et d’économie d’énergie. Nous nous attendons à ce que Google améliore encore ces fonctionnalités et les rende plus intelligentes à l’avenir. Bien sûr, il a le potentiel de changer la donne dans l’histoire du navigateur. Après des années de critiques pour sa piètre efficacité, on peut enfin voir la donne changer.

Il convient de noter que la fonctionnalité peut également être disponible dans d’autres navigateurs utilisant le moteur Chromium. Vous pouvez essayer les étapes dans votre navigateur pour vérifier s’il est disponible.