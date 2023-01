Le nouveau téléphone Cola – Un téléphone sur le thème des boissons ?

Cocola lance son téléphone. Oui, vous avez bien entendu. Lorsque des marques étranges arrivent sur le marché des smartphones, le moment est venu. Actuellement, Coca-Cola est en pourparlers avec un fabricant de smartphones. Ils préparent un partenariat pour un nouveau téléphone Cola.

Caractéristiques du téléphone Cola :

Le téléphone aura une double caméra à l’arrière. L’un d’eux pourrait être un téléobjectif et un objectif grand angle. Le téléphone cola peut inclure différentes fonctionnalités de connectivité telles que 5G, GPS, Bluetooth et Wi-Fi.

En dehors de cela, vous pourrez peut-être trouver le port USB Type-C à des fins de chargement. Ce n’est pas la première fois qu’une marque non technologique s’associe à un fabricant de smartphones.

Dans le passé, OnePlus s’est associé à McLaren pour le téléphone édition McLaren de OnePlus. Par ailleurs, vous avez peut-être vu les smartphones Avengers Edition d’OPPO.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





De plus, il y aura un logo de marque pétillant et une couleur rouge. Plus important encore, la société a déjà créé son compte Twitter officiel. Le compte Twitter mondial de Cola phone a révélé le nouveau téléphone.

Le compte suit actuellement les 8 autres poignées Twitter. Et devine quoi? Toutes sont des marques de smartphones. Les rumeurs suggèrent que la société de boissons gazeuses est en pourparlers avec Realme.

De plus, il parle de renommer la série Realme 10. La société le renommera en modèle Vanilla Realme 10. Le téléphone Cola sera bientôt lancé en Inde.

Actuellement, Coca-Cola n’a pas encore partagé un mot sur ce téléphone. De plus, il n’y a pas de spécifications et de détails sur les prix. Cependant, nous pouvons nous attendre à quelque chose de similaire au modèle Realme 10.

En un mot, ce sera une excellente opportunité pour l’entreprise d’entrer dans de nouvelles dimensions. De plus, cela augmentera sûrement la clientèle.

Eh bien, nous devrons attendre que l’entreprise dise un mot sur ce nouveau partenariat. Que pensez-vous de ce nouveau téléphone cola ? Faites-nous savoir dans la section commentaire ci-dessous.