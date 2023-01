Le verrouillage d’activation est une fonctionnalité intéressante, mais doit être repensé car les Mac 2020 sont transformés en décharge

Activation Lock condamne même les Mac 2020 à un avenir en tant que pièces de rechange et décharge, en rendant impossible leur restauration.

Pour être juste envers Apple, la technologie n’est qu’une partie du problème – l’autre moitié est la politique d’entreprise de nombreuses entreprises qui délivrent des MacBook à leurs employés – mais c’est un problème que seule la société de Cupertino peut résoudre…

Explication du verrouillage d’activation

Pour ceux qui ne le connaissent pas, Activation Lock était la solution intelligente d’Apple à un problème de longue date : l’attractivité des iPhones, iPads et MacBooks pour les voleurs.

Les iPhones en particulier étaient une cible courante pour les vols de rue car ce sont de petits objets de grande valeur faciles à vendre.

Activation Lock a résolu ce problème de manière simple mais intelligente. Voici comment Apple le décrit :

Le verrouillage d’activation vous aide à protéger votre appareil, même s’il est entre de mauvaises mains, et peut améliorer vos chances de le récupérer. Même si vous effacez votre appareil à distance, le verrouillage d’activation peut continuer à dissuader quiconque de réactiver votre appareil sans votre permission.

Le libellé de l’entreprise est étonnamment modeste en le décrivant comme un «dissuasif» à la réactivation alors qu’il est destiné à être – et réussit généralement à être – un blocage de la réactivation par quiconque possède votre appareil sans votre permission.

Même lorsque l’appareil est complètement effacé, il aura toujours besoin de votre identifiant Apple pour désactiver Find My et Activation Lock. Sans cette étape, c’est maçonné.

L’idée est qu’en empêchant les voleurs ou les clôtures d’activer les appareils, cela les rend beaucoup moins susceptibles d’être volés.

Les Mac 2020 transformés en décharge

Il y avait déjà un problème pour les ventes privées d’appareils Apple d’occasion : de nombreux vendeurs n’étaient pas au courant du verrouillage d’activation, donc les appareils vendus sans se rendre compte que le nouveau propriétaire serait confronté à une demande de connexion à l’identifiant Apple du propriétaire d’origine pendant le processus de configuration.

Mais le plus gros problème concerne les ventes aux entreprises. De nombreuses entreprises remplacent leurs ordinateurs portables tous les 3 à 5 ans et amortissent le coût sur cette période, de sorte que leur valeur d’actif pour l’entreprise au point d’élimination est nulle. Ils ne veulent pas avoir à maximiser la valeur de revente en les vendant individuellement, alors déchargez-les en vrac à des entreprises qui les remettraient normalement à neuf pour les revendre sur le marché des ordinateurs d’occasion.

Rendre les appareils disponibles pour les nouveaux propriétaires est bon pour ceux qui réalisent des économies substantielles en achetant des machines légèrement plus anciennes, et est bon pour l’environnement en garantissant que les machines ne sont pas gaspillées.

Mais depuis qu’Apple a introduit le verrouillage d’activation sur les Mac, ces revendeurs sont souvent incapables de les activer en tant que nouvelles machines. Vice cite un de ces revendeurs, John Bumstead, qui tweeté:

Combien d’entre vous aimeraient un MacBook M1 de 2 ans ? Eh bien, tant pis, car votre recycleur local vient de retirer toutes les cartes logiques à verrouillage d’activation et de les réduire en poussière cancérigène.

Un autre atelier de réparation/rénovation accepte.

Mon entreprise a recyclé/jeté plus de 2 500 unités verrouillées iCloud au cours des 2-3 dernières années. Nous ne sommes qu’UNE SEULE boutique. Imaginez tout le gaspillage qu’Apple a généré à cause de cela.

Pour les ventes par des particuliers, Apple a simplifié le processus en autorisant la désactivation du verrouillage d’activation lors du nouveau processus de réinitialisation dans macOS Monterey. Avec cela, il vous sera demandé de vous authentifier avec votre identifiant Apple pendant le processus d’effacement, plutôt que lors de la configuration suivante. Vous pouvez ainsi laisser la machine prête à être configurée par le nouveau propriétaire.

Mais il existe un processus différent pour les machines gérées dans les entreprises, et Bumstead dit que la plupart ne sont tout simplement pas motivés pour le faire – ils veulent simplement que les machines soient effacées et disparues.

Souvent, les propriétaires précédents sont des entreprises ou des écoles qui achètent et vendent les machines en gros et ne souhaitent pas aider les recycleurs ou les rénovateurs à les débloquer. « Les anciens propriétaires ne retournent pas les appels téléphoniques, et les grandes entreprises qui abandonnent 3 000 machines supposent qu’elles ont été détruites », a déclaré Bumstead.

Solution potentielle

Bumstead a suggéré qu’une solution serait pour Apple de développer un moyen simple pour un nouveau propriétaire de demander un déverrouillage, de vérifier que le propriétaire d’origine n’a pas d’objection, puis de continuer.

« Lorsque nous rencontrons une machine verrouillée qui a été légalement acquise, nous devrions pouvoir nous connecter à notre compte Apple, entrer le numéro de série et toute information donnée, puis cliquer sur un bouton et soumettre la machine à Apple pour déverrouillage », a-t-il déclaré. « Ensuite, Apple pourrait explorer ses archives, interroger le propriétaire d’origine s’il le souhaite, mais en fin de compte, s’il n’y a pas de signal d’alarme et que le propriétaire d’origine ne proteste pas dans les 30 jours, l’appareil devrait être automatiquement déverrouillé. »

Cela demanderait du travail et de la coordination. Apple devrait être en mesure de soumettre les numéros de série aux forces de l’ordre et aux compagnies d’assurance, afin de s’assurer qu’ils ne sont pas enregistrés comme volés. Mais ces vérifications de base de données pourraient facilement être automatisées, et il y aurait une piste d’audit en demandant aux revendeurs de s’inscrire pour accéder au service.

Cela pourrait même aider les forces de l’ordre, dans la mesure où l’échange de numéros de série pourrait être bidirectionnel. Si les appareils ne sont pas répertoriés comme volés au moment où le contrôle est effectué, les numéros de série pourraient être ajoutés à une base de données distincte qui permettrait de les retrouver en cas de vol signalé ultérieurement.

Aucun système n’est parfait, mais il me semble que cela fournirait toujours une protection suffisante contre le vol, tout en garantissant que les Mac 2020 parfaitement bons ne finissent pas à la décharge.

Quelle est ton opinion? Faut-il faire ce changement ? Veuillez répondre à notre sondage et partager vos réflexions sur nos réseaux sociaux.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :