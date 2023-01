Steve Jobs a un jour qualifié Android de voleur ! et Apple est toujours amer

Le fondateur d’Apple, Steve Jobs, a un jour qualifié Android de « voleur » pour avoir copié le système iOS d’Apple, et a même expulsé Eric Schmidt, alors PDG de Google, du conseil d’administration d’Apple en 2006. Bien qu’il semble que la concurrence entre les deux parties soit devenue plate depuis lors, les étrangers Les médias ont rapporté que deux anciens ingénieurs d’Apple interrogés ont souligné qu’Apple s’inquiétait toujours du plagiat présumé d’iOS dans le système Android et tentait de réduire sa dépendance aux services Google.

Deux anciens ingénieurs d’Apple interrogés ont qualifié la relation entre Apple et Google de « profonds griefs ». L’un des ingénieurs a même décrit la lutte secrète d’Apple pour réduire l’influence de Google sur iOS. En développant de nouvelles fonctionnalités de manière indépendante comme « une guerre silencieuse ».

Steve Jobs : Android est « volé » ! Un ex-ingénieur dit qu’Apple est toujours amer

Les cartes sont le premier champ de bataille où Apple a déclaré la guerre à Google. Après 2012, l’iPhone n’a plus Google Maps intégré, remplacé par Apple Maps. Après le lancement, Apple Maps a continué à s’améliorer. Au début du mois, elle a annoncé le lancement de Business Connect. Pour que les entreprises interagissent avec les utilisateurs et offrent des remises, etc., apparemment pour la coopération entre Google Maps et Yelp.

Outre les cartes, Apple déclare également la guerre au cœur de métier traditionnel de Google, le moteur de recherche. Apple a acquis deux sociétés liées aux services de recherche en 2013 et 2019. Alors qu’Apple mentionne rarement son activité de recherche, les employés en charge affirment que des milliards de personnes utilisent Apple Search chaque jour. Selon l’analyse, si Apple ne définit plus Google comme moteur de recherche par défaut, Apple peut manger 92 % du taux d’utilisation de Google avec 1,2 milliard d’utilisateurs d’iPhone.

Dans le même temps, Apple déclare également la guerre à Google dans le domaine de la publicité. La politique de confidentialité publicitaire de Google est critiquée depuis longtemps. Apple introduira une nouvelle politique de confidentialité en avril 2021. Il sera plus difficile pour les autres entreprises d’obtenir des données utilisateur via iOS. Pour Google, qui tire près de 80% de ses revenus de la publicité, la nouvelle politique de confidentialité est clairement menaçante.

Andrew Lipsman, analyste chez Insider Intelligence, a souligné que les trois mesures d’Apple menacent la position de Google dans iOS. Les moteurs de recherche sont le principal moyen d’obtenir des informations de première main sur les utilisateurs. Apple veut évidemment obtenir une part de la publicité en ligne.