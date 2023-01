Actu: Apple interrompt le travail sur sa puce Wi-Fi personnalisée pour donner la priorité à l’ingénierie Apple Silicon 3 nm

Apple arrête le développement de sa propre puce Wi-Fi personnalisée dans le but d’attirer davantage l’attention sur les processeurs Apple Silicon. Selon Ming-Chi Actu, le « ralentissement des mises à niveau des processeurs » est une préoccupation pour Apple. Par conséquent, il souhaite consacrer davantage de ressources au développement de puces de 3 nanomètres pour les produits Apple Silicon.

L’ingénierie des puces 3 nm en tête de la liste des choses à faire d’Apple

Actu dit qu’Apple dirige la plupart de ses ressources d’ingénierie vers les puces Apple Silicon construites sur un processus de 3 nm dans un avenir prévisible. Cela conduira à des améliorations significatives des « performances et de la consommation d’énergie » et, par conséquent, est une priorité absolue pour les équipes d’Apple.

Si tout se passe comme prévu, Actu prédit que les « processeurs 3 nm les plus avancés au monde » d’Apple entreront en production de masse dès cette année :

Le ralentissement des mises à niveau des processeurs est défavorable aux ventes de produits finis (comme les puces des séries A16 et M2). Par conséquent, pour garantir que les processeurs 3 nm les plus avancés au monde puissent entrer en production de masse en douceur en 2023-2025, et que la mise à niveau des performances et l’amélioration de la consommation d’énergie puissent s’améliorer considérablement par rapport aux prédécesseurs, Apple a consacré la plupart de ses ressources de conception de circuits intégrés au développement de processeurs. .

Le passage aux transistors 3 nm devrait être une aubaine majeure pour les performances d’Apple Silicon, y compris pour les processeurs utilisés dans le Mac, l’iPhone et l’iPad. Les puces des séries M1 et M2 sont construites à l’aide d’un processus de 5 nm. Cela représente la distance entre les transistors sur la puce, et plus la distance est petite, meilleures sont les performances et l’efficacité.

Le rapport de Actu se concentre aujourd’hui uniquement sur la puce Wi-Fi personnalisée qu’Apple développait pour remplacer Broadcom. La société travaille toujours sur son propre modem mobile 5G pour remplacer Qualcomm, bien que des retards aient également affecté ce projet.

L’analyste affirme que « des ressources de développement insuffisantes » ont causé des retards dans le projet de modem 5G. « La visibilité du développement de la puce Wi-Fi d’Apple est encore plus faible que sa propre puce de bande de base 5G », dit-il.

Enfin, Actu corrobore un récent rapport de Barclays, qui indiquait que l’iPhone 15 inclurait la prise en charge du Wi-Fi-6E. En fait, le rythme des nouvelles normes Wi-Fi comme le Wi-Fi 6E et le Wi-Fi 7 serait l’une des raisons pour lesquelles Apple a décidé d’arrêter le développement de sa propre puce Wi-Fi.

