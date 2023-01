Things for iPhone, iPad, Mac bénéficie des raccourcis Apple avec 9 nouvelles actions

L’application de productivité primée Things est sortie aujourd’hui avec une mise à jour précieuse pour iPhone, iPad, Mac et Apple Watch. La dernière version voit une mise à niveau des raccourcis Apple qui apporte beaucoup plus de puissance et d’efficacité à l’application.

Le développeur Cultured Code déclare avoir reconstruit des actions dans Things 3.17 avec le framework App Intents d’Apple, ce qui lui a permis de lancer neuf nouvelles actions « qui offrent beaucoup plus de puissance ».

« Les utilisateurs peuvent désormais créer des projets complets avec des en-têtes et des tâches, interroger leur base de données, modifier des éléments, les dupliquer, et bien plus encore. C’est une mise à jour massive pour tous ceux qui aiment les raccourcis.

En plus des quatre actions précédemment disponibles (Créer une tâche, Ouvrir une liste, Afficher les éléments et URL Exécuter les choses), voici les nouvelles options :

Créez des tâches avec la saisie rapide — NOUVEAU

Créer un projet — NOUVEAU

Créer un titre — NOUVEAU

Trouver des articles — NOUVEAU

Obtenir des objets — NOUVEAU

Obtenir les articles sélectionnés – NOUVEAU

Modifier les éléments — NOUVEAU

Articles en double — NOUVEAU

Supprimer des éléments — NOUVEAU

Pour plus de détails sur chaque action ainsi que pour créer vos propres raccourcis, consultez la page d’assistance des raccourcis Things.

Things 3.17 est disponible dès maintenant sur l’App Store sous forme de téléchargements séparés pour iPhone/Apple Watch, iPad et Mac (nécessite iOS 16, iPadOS 16, macOS Ventura).

Notes de version complètes :

Things 3.17 améliore considérablement l’intégration de Things avec les raccourcis Apple sur Mac, iPad et iPhone.

Neuf actions inédites permettent de rechercher rapidement dans vos données, de modifier vos tâches, de créer de nouveaux éléments, voire des projets à part entière ! – et beaucoup plus.

​

Nous avons créé une galerie de raccourcis avec des raccourcis utiles pour vous. Pour les essayer, consultez le dernier article de blog sur notre site Web : Things.app

Si vous êtes techniquement enclin et que vous souhaitez créer vos propres raccourcis, vous trouverez également un document technique détaillé qui explique comment tout cela fonctionne. Vous serez surpris par les choses que vous pouvez faire!

​

Cette fonctionnalité nécessite macOS 13 Ventura, iPadOS 16 ou iOS 16.

LES NOUVELLES ACTIONS DES CHOSES

​

Voici toutes les actions de Things pour les raccourcis Apple :

​

• Créer une tâche

• Créer une tâche avec la saisie rapide – NOUVEAU

• Créer un projet – NOUVEAU

• Créer un titre – NOUVEAU

• Rechercher des éléments – NOUVEAU

• Obtenir des articles – NOUVEAU

• Obtenir les éléments sélectionnés – NOUVEAU

• Modifier les éléments – NOUVEAU

• Éléments en double – NOUVEAU

• Supprimer des éléments – NOUVEAU

• Ouvrir la liste

• Afficher les éléments

• URL d’exécution des choses

AUTRES AMÉLIORATIONS

• Amélioration de l’accessibilité des « liens connexes » dans les tâches étendues.

• Changement de comportement lors de la duplication d’éléments : les dates de création et de modification sont désormais réinitialisées à la date/heure courante.

• Correction d’un bug où le glyphe de recherche rapide apparaissait par erreur lors du glissement vers le bas dans certains contextes.

• Correction d’un bug qui empêchait le glyphe caret d’apparaître sur le bouton + dans la liste des sources.

• Mise à jour des localisations allemandes liées au partage de contenu depuis Things.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :