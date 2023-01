Il y a un ours sur Mars : Adorable photo prise par une sonde de la NASA

La caméra HiRISE de la sonde MRO de la NASA a capturé une grande structure sur Mars qui ressemble en fait au visage d’un ours. Où est-il et comment il a été formé selon les experts.

Crédit : NASA/JPL–Caltech/UArizona

La sonde Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) de la NASA a pris une photographie très curieuse – combien adorable – de la surface de Mars, sur laquelle nul autre que le visage d’un ours n’est imprimé. Les scientifiques de l’Université de l’Arizona, qui exploitent les instruments d’imagerie de l’orbiteur, ont dû être assez surpris lorsque la photo spatiale s’est retrouvée sous leurs yeux. Ce n’est pas un hasard s’ils ont publié un petit article ad hoc pour décrire la ravissante structure en forme d’ours, immortalisée le 12 décembre 2022 alors que la sonde survolait la surface martienne à 251 kilomètres d’altitude. La face du plantigrade est située dans l’hémisphère sud (sud) de la planète et a été immortalisée par la très puissante High Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE), une caméra fixée à un télescope à réflexion de 50 centimètres de diamètre, avec une excellente résolution de 0,3 mètre d’une hauteur d’environ 300 kilomètres.

Crédit : Crédit : NASA/JPL–Caltech/UArizona

Selon les experts, la structure circulaire qui délimite les limites de la face est le bord d’un grand cratère dont l’intérieur a été rempli de matière d’origine volcanique datant du passé lointain et mouvementé de la planète rouge. Le museau et la bouche, clairement visibles au centre du cratère, proviennent plutôt d’une colline partiellement effondrée en forme de grand V ; il s’agit probablement d’une bouche volcanique ou de boue, d’où aurait émergé le matériau qui a rempli le grand cratère d’impact au fil du temps. Son diamètre est calculé à environ 1,5 kilomètre. Les yeux de l’ours martien étaient un « cadeau » ajouté plus tard, grâce à l’impact de deux astéroïdes plus petits, qui sont tombés juste au bon endroit pour déclencher la paréidolie ou l’illusion paréidolitique. Il s’agit de la capacité de notre cerveau à attribuer automatiquement et instinctivement un ordre et une forme à des structures apparemment désordonnées, faisant ressortir une image de quelque chose de familier. Les visages humains sont parmi les géométries les plus touchées par ce curieux phénomène.

Crédit : NASA/JPL–Caltech/UArizona

Ce n’est pas la première fois que des formes curieuses et extravagantes émergent sur la planète rouge, comme le « portail extraterrestre » immortalisé par Curiosity il y a quelques semaines. Parmi les plus célèbres figure certainement le visage de Cydonia ou visage de Mars, un plateau de la région martienne du même nom qui, sous certaines conditions d’éclairage, ressemble vraiment à un visage humain. Il a été photographié pour la première fois en 1976 par la sonde Viking de la NASA. Depuis lors, il s’est retrouvé à plusieurs reprises dans la science-fiction et les théories du complot, considéré comme une sorte de monument, une preuve de la visite passée de Mars par des êtres intelligents. Mais en réalité, comme l’ont montré des images plus récentes et à très haute résolution du plateau de Cydonia, il ne s’agissait que de la paréidolie classique appliquée à une photo basse résolution. Le visage de l’ours découvert dans l’hémisphère sud de Mars ne sera guère impliqué dans les théories du complot, mais grâce au haut degré de gentillesse et aux réseaux sociaux, il deviendra sans aucun doute viral.

Le visage sur Mars. Crédit : NASA

Moment détente, découvrez les 7 Explosions Nucléaires les plus puissantes jamais filmées :