Infinix Zero 5G Turbo : Sera-ce le téléphone phare le plus abordable ?

L’année dernière, en 2022, Infinix a dévoilé le smartphone Zero 5G. De manière significative, Zero est un smartphone compatible 5G. Désormais, la société vise à présenter la version Infinix Zero 5G 2023 Turbo le 4 février 2023. Infinix Zero 5G Turbo fera ses débuts en Inde.

Flipkart, la meilleure boutique en ligne, répertorie l’Infinix Zero 5G avec le mot « Série ». Cela indique que la société vise à introduire plus de téléphones pour cette famille. L’appareil phare de cette série est Infinix Zero 5G 2023 Turbo.

Caractéristiques de l’Infinix Zero 5G Turbo :

Le marché indien des smartphones abrite actuellement des options fantastiques, notamment le Realme 10 Pro+, le Note 12 Pro+ et le Redmi Note 12 Pro. Infinix Zero 5G 2023 sera en concurrence avec tous ces téléphones à écran 1080p.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





L’Infinix Zero 5G 2023 est disponible en différentes variantes, avec des options pour 128 Go ou 256 Go de stockage et 6 Go, 8 Go ou 12 Go de RAM. Cela permet aux utilisateurs de choisir la configuration qui correspond le mieux à leurs besoins et à leur budget, avec des prix allant de 269 $ à 367 $.

L’une des choses les plus excitantes à propos de l’Infinix Zero 5G 2023 est que la société s’est associée à Marvel Studios pour promouvoir le prochain film Ant-Man and the Wasp: Quantomania. Le téléphone sera livré avec un package spécial comprenant le jeu, qui devrait sortir le 17 février 2023.

De plus, l’Infinix Zero 5G 2023 dispose d’une batterie de 5 000 mAh, d’un chargeur rapide de 33 W, d’une caméra frontale de 16 mégapixels et d’un double flash LED. Il dispose également d’un système de triple caméra avec un flash quad-LED, qui devrait plaire aux amateurs de photographie.

Le téléphone aura un XOS 12 basé sur Android 12 avec un scanner d’empreintes digitales sur le côté. De plus, le téléphone est disponible en plusieurs couleurs, telles que l’orange, le blanc et le noir.

Infinix Zero 5G Turbo contient une batterie de 5 000 mAh. Par ailleurs, il dispose d’un chargeur rapide de 33 W, d’une caméra frontale de 16 mégapixels et d’un double flash LED. Le téléphone dispose d’un système de triple caméra avec un flash quad-LED.