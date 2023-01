MIUI 14 surprend 5 smartphones Redmi et Poco chanceux !

À l’heure actuelle, MIUI 14, qui a été dévoilé aux utilisateurs le mois dernier, devient disponible sur les téléphones compatibles. La nouvelle version se concentre sur des aspects tels que les performances et la stabilité du système, même si elle inclut de nombreuses nouvelles fonctionnalités. Enfin, il est apparu que 5 modèles commenceront à recevoir des mises à jour.

Certains modèles Redmi et POCO recevront bientôt la mise à jour MIUI 14 de Xiaomi. La nouvelle version apportera le dernier correctif de sécurité, qui améliore la sécurité du système, et Android 12 aux smartphones.

La mise à jour devrait arriver sur ces modèles au deuxième trimestre de cette année, mais le moment précis est encore inconnu. D’un autre côté, disons qu’il sera initialement publié pour Mi Pilots. Et s’il n’y a pas de problèmes, il sera alors mis à la disposition de tous.

5 smartphones Xiaomi supplémentaires recevront la mise à jour MIUI 14

Voici la liste des smartphones :

Redmi Note 9

Redmi Note 9S

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Pro Max

Poco M2 Pro

Caractéristiques principales de MIUI 14 :

Nous connaissons désormais les composants clés de la nouvelle interface utilisateur grâce au dernier événement Xiaomi. La majorité des programmes fondamentaux que vous n’utilisez plus mais que vous ne pouvez toujours pas désinstaller car le système vous l’interdit, il vous sera possible de le faire dans la nouvelle interface utilisateur. De plus, Xiaomi souligne comment la technologie du moteur à photons, qui simplifie le fonctionnement des applications, notamment les jeux multijoueurs, réduira de 22 % la consommation électrique des applications tierces.

La société a également déclaré que les performances du système avaient considérablement augmenté. À tel point que la fluidité du système a augmenté de 88 % avec la combinaison Android 13 et MIUI 14. Malgré cela, la consommation d’électricité s’est améliorée de 16 %. Les données de Xiaomi indiquent que MIUI 14 utilise 23 % moins d’espace que MIUI 13 malgré une vitesse système améliorée.

L’interface MIUI a un nouveau design pour atteindre ce résultat. Le nouveau MIUI 14 est désormais plus rapide, plus stable et occupe moins d’espace que les versions précédentes. Nous devons mentionner que seuls les appareils qui exécutent les derniers processeurs Snapdragon 8 Gen 2 et Snapdragon 8 Gen 1+ prennent en charge ces avancées.

De nouvelles « super icônes », une autre fonctionnalité, sont disponibles dans MIUI 14. Grâce à cette fonctionnalité, qui vous permet d’ajouter divers symboles à l’écran d’accueil, il est possible de développer un thème plus attrayant.