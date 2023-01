Le Google Pixel 7a est un produit phare déguisé !

Caractéristiques phares, prix abordable













Les Google Pixel 7 et Pixel 7 Pro sont sûrement des appareils très impressionnants. Cependant, les tailles d’écran de 6,3 pouces et de 6,7 pouces des téléphones sont un peu trop pour certains utilisateurs. Bien que ces utilisateurs puissent faire partie d’un très petit groupe, les petits appareils phares ont encore beaucoup de sens en 2023. Eh bien, c’est là qu’intervient le Pixel 7a.

Cependant, comme pour la précédente série de téléphones Pixel, ils ne sont pas livrés avec des composants internes haut de gamme. Au lieu de viser à faire partie des produits phares, les smartphones économiques de Google visaient à être de bons appareils de milieu de gamme. Mais les choses semblent être différentes pour le Google Pixel 7a.

Le Pixel 7a ne sera pas un téléphone de milieu de gamme typique

Oui, le Google Pixel 7a ne sera pas l’appareil le plus haut de gamme de Google. Mais ce ne sera pas non plus une option strictement d’entrée de gamme. Nous avons déjà eu pas mal de rumeurs qui laissent entendre que Google ne lésine pas trop sur son futur smartphone « a ».

Et si les rumeurs sont vraies, le Google Pixel 7a sera une centrale électrique ! D’après ce que nous savons jusqu’à présent, l’appareil embarquera le chipset Tensor G2. Oui, c’est le même SoC qui alimente les Pixel 7 et 7 Pro actuels.

De plus, nous avons appris que le Pixel 7a fera ses débuts avec 6 Go de RAM et un bel écran OLED. Maintenant, Google ne pousse pas trop en termes de département d’affichage. Au lieu de cela, le téléphone est configuré pour venir avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 90 Hz. Pourtant, 90 Hz est meilleur que 60 Hz, et il devrait offrir une expérience globale fluide.

Il est assez difficile de nier que les smartphones moins chers ont beaucoup évolué au cours des deux dernières années. Les récents téléphones économiques en offrent beaucoup pour leur argent. Parfois, les performances de ces téléphones sont à peu près au coude à coude avec les produits phares. Et le cas semble être le même pour Google Pixel 7a.

Devrait-il être votre prochain téléphone ?

La fiche technique supposée du Google Pixel 7a indique assez clairement que le téléphone est un choix décent en tant que produit phare. En fait, comme l’indique le titre du message, il s’agit d’un produit phare déguisé. C’est plus que votre smartphone de milieu de gamme typique, tant en termes de performances que d’apparence.

Même si vous êtes un utilisateur inconditionnel qui aime avoir le matériel le plus récent et le plus performant à l’intérieur de votre téléphone, il vous sera difficile de voir une grande différence entre le 7a et le Pixel 7 ou 7 Pro.

Cela dit, la seule marge d’erreur de Google sur le Pixel 7a serait le département caméra. Si Google vend à bas prix et intègre un appareil photo inadéquat sur le Pixel 7a, ce n’est peut-être pas un meilleur achat au prix supposé de 449 $.

Sur la note du prix supposé, il provient de Google Pixel 6a. Cet appareil commence actuellement à 449 $. Et même si vous n’utilisez pas l’appareil, vous ne pouvez pas nier que c’est un prix acceptable, surtout quand on le compare avec l’iPhone SE 2022. Ce téléphone a toujours un design vieux de 10 ans et est très en retard par rapport aux produits phares actuels.

Maintenant, il est indéniable que Google pourrait augmenter un peu le prix. Même ainsi, le Pixel 7a sera un bon achat s’il est livré avec les spécifications supposées et un matériel photo décent. En fait, l’appareil sera une bien meilleure option que le Samsung Galaxy S23 « ennuyeux et parfait ».

Pourtant, nous avons beaucoup à découvrir sur l’appareil. Et j’espère que d’autres fuites concrètes sur le Pixel 7a feront bientôt surface.