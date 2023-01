Les scientifiques créent un robot capable d’alterner entre les états solide et liquide

Tourné vers l’avenir : suite à la création de robots capables de modifier leur état entre solide et liquide, l’humanité se demande une fois de plus si les scientifiques ont même regardé Terminator 2. Les chercheurs ont démontré que l’une des machines se transformait en vase pour s’échapper des barreaux d’une cage. , un peu comme le T-1000 du classique de 1991.

Ce n’est pas une étape vers la création d’une machine à tuer parfaite, bien sûr. Un article publié dans la revue scientifique Matter révèle que ces robots à matière transitionnelle en phase magnétoactive (MPTM) sont conçus pour des utilisations beaucoup plus pratiques et non sinistres, telles que pénétrer dans l’estomac sous la forme d’un petit bloc solide, se liquéfier autour d’un objet étranger solide, se reformer pour le capturer, puis sortir du corps.

Les robots peuvent également remplacer les vis manquantes à l’intérieur de machines complexes en entrant dans un appareil, en fondant dans une douille à vis filetée, puis en se reformant. Les chercheurs ont également demandé aux robots de souder des circuits et de surmonter des parcours d’obstacles.

Le robot a été créé par une équipe de l’Université chinoise de Hong Kong, dirigée par l’ingénieur Chengfeng Pan. Ils sont fabriqués à partir de microparticules magnétiques de néodyme-fer-bore incorporées dans du gallium, qui fond à 29,8 degrés centigrades, près de la température ambiante.

Sous sa forme solide, le matériau peut supporter des objets jusqu’à 30 fois sa masse. Pour le faire fondre, le matériau doit être placé à proximité d’aimants avec des champs magnétiques personnalisés, qui déplacent les minuscules versions magnétiques à l’intérieur du robot, ce qui indique qu’aucune source de chaleur externe n’est nécessaire.

Un autre exemple que l’équipe a démontré était les robots transportant une ampoule sur une carte de circuit imprimé avant de fondre sur ses bords, permettant à l’électricité de traverser leur corps et d’allumer l’ampoule. Les chercheurs les ont également fait escalader des murs, sauter par-dessus des douves et « se diviser en deux pour déplacer en coopération d’autres objets avant de se regrouper ».

« Les gens travaillent sur ces robots et machines à petite échelle et magnétiquement réactifs depuis un certain temps maintenant », a déclaré à Motherboard Carmel Majidi, qui dirige le Soft Machines Lab à l’Université Carnegie Mellon et est l’auteur principal de la nouvelle étude. « Parallèlement à cela, mon groupe a été le pionnier de nombreuses techniques utilisant des métaux liquides, des métaux comme le gallium qui ont un point de fusion très bas. »

Quant à la vidéo du T-1000, il s’agit plutôt d’un clin d’œil ludique au Terminator métamorphosé qui a inspiré le robot. La petite figurine Lego dans le clip fond d’un solide à un liquide pour s’échapper de sa cage, mais elle est manuellement remodelée dans sa forme d’origine une fois à travers les barreaux. Pourtant, c’est très cool, bien que légèrement préoccupant, la science en action.