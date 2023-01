Ces téléphones Xiaomi ont maintenant des mises à jour MIUI 14 en niveaux de gris

Cette semaine, Xiaomi a publié la version V14.0.18.0.TMNCNXM en niveaux de gris OTA pour Redmi K60, qui a partiellement optimisé les problèmes qui affectent l’expérience. En plus du Redmi K60, ces autres téléphones mobiles Xiaomi ont les mises à jour MIUI 14 en niveaux de gris.

Les appareils comprennent

Redmi Note 11T Pro / Redmi Note 11T Pro+ (version en niveaux de gris V14.0.2.0.TLOCNXM)

Redmi Note 10 Pro (version en niveaux de gris V14.0.2.0.TKPCNXM)

Redmi K50G (version en niveaux de gris V14. 0.7.0.TLJCNXM)

Redmi K40S (version en niveaux de gris V14.0.3.0.TLMCNXM)

Xiaomi CIVI 1S (version en niveaux de gris V14.0.3.0.TLPCNXM)

Xiaomi MIX 4 (version en niveaux de gris V14.0.1.0.TKMCNXM)

Version vitalité jeunesse Xiaomi Mi 11 (version V14.0.5.0.TKOCNXM en niveaux de gris)

Bien sûr, il existe des versions en niveaux de gris de MIUI 13 OTA cette semaine, notamment Redmi K60E, Xiaomi Civi2, etc. Tous les utilisateurs de Xiaomi peuvent effectuer une mise à niveau en ligne via « Paramètres → Mon appareil → Version MIUI ». Assurez-vous de sauvegarder les données importantes avant la mise à niveau.

Il est également important de noter que certains modèles peuvent avoir des temps de sortie légèrement différents en raison des fonctions. De plus, tous les utilisateurs ne peuvent pas recevoir immédiatement la nouvelle mise à jour de la version. Pour les fonctions spécifiques, veuillez vous référer au journal affiché sur le terminal mobile.

La série Xiaomi Mi 10 teste la mise à jour du système Android 13 / MIUI 14

L’ancienne série Xiaomi 10 est maintenant prête à recevoir la dernière mise à jour MIUI 14. Xiaomi a déjà commencé à tester la mise à jour de la version stable MIUI 14 basée sur Android 12 pour la série Xiaomi Mi 10. Mais ensuite, Xiaomi a changé d’avis et a confirmé que la série Mi 10 serait mise à jour vers Android 13. Maintenant, xiaomiui.net a détecté une version interne d’Android 13 sur les serveurs MIUI.

La mise à jour MIUI 14 basée sur Android 13 apportera des améliorations de performances pour la série Mi 10. La mise à jour devrait optimiser la durée de vie de la batterie de l’appareil. Cela améliorera également les performances globales et la réactivité de l’appareil, le rendant plus rapide et plus efficace.

La série Xiaomi Mi 10 est livrée avec la puce Snapdragon 865. Certains appareils Snapdragon 865 d’autres marques ont reçu des mises à jour majeures d’Android 13. La première version d’Android 13 pour la série Mi 10 est MIUI-V23.1.13. Les informations montrent que le test Android 13 a commencé le 13 janvier et est actuellement limité aux modèles chinois. Il n’y a pas encore de préparation pour la version mondiale d’Android 13.