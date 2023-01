L’iPhone 14 Pro Max perd sa couronne de vitesse de téléchargement la plus rapide au profit de ces deux appareils Android

L’automne dernier, lorsque l’iPhone 14 Pro Max a été lancé, il a pris la première place pour les vitesses de téléchargement les plus rapides dans plusieurs études, battant des concurrents comme les smartphones Galaxy S22 de Samsung. Il s’avère que, dans le dernier rapport, l’iPhone 14 Pro Max a perdu sa couronne de vitesse de téléchargement au profit non pas d’un mais de deux appareils Android.

Ookla a publié son dernier rapport sur les performances mobiles comparant les principaux opérateurs américains en ce qui concerne les vitesses de téléchargement et de téléchargement, la cohérence, la disponibilité, etc.

Une autre comparaison intéressante dans le test est un aperçu de la façon dont les smartphones les plus populaires aux États-Unis se sont empilés au quatrième trimestre pour la vitesse et la latence de téléchargement/téléchargement.

Alors que l’iPhone 14 Pro Max a remporté la couronne de vitesse au troisième trimestre avec une vitesse de téléchargement médiane de 147 Mbps et une vitesse de téléchargement de 17 Mbps, les tables ont changé dans la nouvelle étude d’Ookla.

Les smartphones les plus rapides aux États-Unis en termes de vitesse de téléchargement

Le Samsung Galaxy Z Fold4 a remporté la première place avec une vitesse de téléchargement médiane de 147,24 Mbps, le Pixel 7 Pro de Google arrivant en deuxième position à 137,11 Mbps.

L’iPhone 14 Pro Max est arrivé troisième avec 133,84 et le 14 Pro a enregistré 130,14 Mbps. Les vitesses de téléchargement et la latence étaient toutes très proches, mais le Pixel 7 Pro était en tête avec 15,53 Mbps pour le téléchargement et une latence de 50 ms.

Un autre résultat intéressant a été que les smartphones Samsung ont pris la tête des vitesses de téléchargement médianes les plus rapides par rapport à tous les iPhones d’environ 7 Mbps.

Avis de Netcost-security.fr

La partie intéressante de la perte de la couronne de l’iPhone 14 Pro Max pour la vitesse de téléchargement la plus rapide est que le Samsung Galaxy Z Fold4 a gagné avec les mêmes performances que celles du 14 Pro Max au troisième trimestre.

La vitesse de téléchargement médiane de l’iPhone 14 Pro Max a fini par chuter de 147 à 133 Mbps, ce qui a permis au Fold4 et au Pixel 7 Pro de saisir les points un et deux.

Étant donné que nous avons vu l’iPhone 14 Pro Max fonctionner à des vitesses aussi élevées que ces deux smartphones Android, il est possible qu’entre le troisième et le quatrième trimestre, plus de smartphones 14 Pro Max soient entre les mains de clients dans plus de zones avec une couverture plus lente des opérateurs.

Autrement dit, au lancement, la proportion d’utilisateurs de l’iPhone 14 Pro Max était peut-être plus élevée dans les zones métropolitaines, ce qui aurait pu fausser les vitesses de téléchargement au troisième trimestre avant de baisser au quatrième trimestre.

Dans tous les cas, tous les meilleurs smartphones entre Apple, Samsung et Google offrent de fortes vitesses de téléchargement avec des performances médianes comprises entre 125 et 147 Mbps dans le test d’Ookla.

