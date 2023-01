Les spécifications du Samsung Galaxy Book 3 Pro et Book 3 Ultra révélées

Samsung lancera la série d’ordinateurs portables Galaxy Book 3 avec la série Galaxy S23 lors de la conférence Galaxy Unpacked le 1er février. Avant la sortie officielle, MySmartPrice a partagé des informations pertinentes sur cette série d’ordinateurs portables.

Galaxy Livre 3 Ultra

Le Samsung Galaxy Book 3 Ultra est le modèle phare de la série. Cet ordinateur portable sera équipé du processeur Intel Core i9-13900H de 13e génération. Il aura également jusqu’à 32 Go de mémoire LPDDR5 et 1 To de stockage NVMe SSD PCIE Gen4. L’ordinateur portable est également équipé d’une carte graphique discrète NVIDIA RTX4070 GDDR6 de 8 Go. En termes d’écran, le portable utilisera un grand écran AMOLED 3K de 16 pouces avec une résolution de 2880 x 1800p.

Le poids de cet ordinateur portable est de 1,8 kg et il a une épaisseur de 17 mm. Le Galaxy Book 3 Ultra aura une batterie de 76 Wh et comprendra un adaptateur secteur de 136 W. Ce sera un appareil Windows exécutant le dernier système d’exploitation Windows 11. En plus de tout cela, l’ordinateur portable comportera un quadruple haut-parleur réglé par AKG qui prend en charge le son Dolby Atmos.

Galaxy Livre 3 Pro

Le Galaxy Book 3 Pro sera disponible en tailles d’écran 14 pouces et 16 pouces. Les deux seront équipés d’écrans 3K AMOLED. Le Galaxy Book 3 Pro offrira deux options de puces Intel de 13e génération. Il y aura une version Core i5-1340P ainsi qu’une version Core i7-1360P. Quelle que soit la version, cet ordinateur portable sera livré avec jusqu’à 16 Go de RAM DDR5, 1 To de SSD NVMe SSD PCIE Gen4 et des iGPU (graphiques intégrés) Intel Iris Xe. Le modèle 14 pouces aura une batterie de 63 Wh tandis que le modèle 16 pouces utilisera une batterie de 76 Wh. L’épaisseur de ces appareils varie également en raison de leurs différentes tailles de batterie. Alors que le modèle 14 pouces fait 11 mm d’épaisseur et pèse 1,2 kg, le modèle 16 pouces fait 13 mm d’épaisseur et pèse 1,6 kg. Les deux ordinateurs portables seront livrés avec un adaptateur secteur de 65 W et exécuteront Windows 11 Home.

Samsung Galaxy Books ajoute une nouvelle fonctionnalité

Samsung a annoncé ce jeudi que ses ordinateurs portables de la série Galaxy Books ont ajouté une fonction « Sites Web récents » après avoir exécuté la nouvelle version de l’application Phone Link de Microsoft. La société affirme que cette décision vise à améliorer l’expérience de connexion entre les PC et les appareils mobiles.

Samsung dit :

Selon une enquête récente, 77 % des utilisateurs utilisent plusieurs applications/appareils pour effectuer une tâche, mais cela demande beaucoup d’efforts supplémentaires pendant la tâche. Dans cet esprit, Samsung Electronics est toujours à la recherche de nouvelles façons d’offrir des expériences connectées qui harmonisent les forces et les fonctions de ses téléphones portables, PC, tablettes, montres, etc., pour créer un écosystème multi-appareils véritablement homogène.

Sur les appareils Win10/Win11 et les appareils Android (nécessite Android 7.0 Nougat et supérieur) qui prennent en charge l’application Microsoft Phone Link, cette fonctionnalité « Sites Web récents » peut accéder à l’historique de navigation Web de l’utilisateur. C’est une excellente nouvelle pour les utilisateurs de Galaxy Book, car il offre un accès instantané à une liste de sites Web récemment ouverts sur leurs téléphones mobiles. Ces sites sont accessibles en lançant l’application Microsoft Phone Link directement sur le PC ou via ses fenêtres pop-up.

Samsung ajoute :