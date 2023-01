Huawei est déterminé à participer au MWC de cette année

Au cours des trois dernières années, la marque chinoise Huawei a été très discrète sur le marché de la téléphonie mobile. Nous savons tous pourquoi l’entreprise est au plus bas. Il ne libère plus les téléphones portables selon son calendrier régulier. Cependant, il assure avoir un appareil sur le marché pour maintenir à flot son activité de téléphonie mobile. Il y a quelques semaines, des rapports ont indiqué que Huawei avait maintenant surmonté les effets de l’interdiction américaine. Le rapport affirme que la société reviendra bientôt à son horaire régulier. Une confirmation que Huawei est sur le point de se remettre sur pied est le désir de l’entreprise d’assister au MWC 2023.

Le MWC (World Mobile Communications Conference) de cette année a été confirmé pour ouvrir le 27 février. L’événement aura lieu entre le 27 février et le 2 mars. En tant que scène principale des marques de communication, de nombreux téléphones mobiles seront présents à l’événement. Alors que certaines marques lanceront de nouveaux produits, d’autres présenteront des technologies de pointe. Il y aura également beaucoup de visiteurs et nous verrons de nombreux équipements de communication professionnels et des technologies innovantes.

Huawei fera une énorme déclaration au MWC 2023

Il y a quelques jours, Huawei a confirmé aux médias qu’il montrerait ses compétences au salon de cette année CMM exposition. La société confirme que son envergure atteindra la plus grande de l’histoire. Si Huawei a l’intention de lancer de nouveaux téléphones mobiles au MWC de cette année, les appareils les plus probables sont le Huawei P60 ou le Huawei Mate X3. De nouveaux rapports suggèrent que le Huawei Mate X3 sera lancé avant le Huawei P60. Si tel est le cas, alors ce devrait être le Mate X3.

En plus du système officiel HarmonyOS 3.1, la série Huawei P60 et Mate X3 utiliseront également le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen2. Ces appareils passeront à la solution XMAGE de nouvelle génération. En ce qui concerne les détails de l’exposition, l’organisateur GSMA a déclaré qu’il coopère avec diverses parties et organisera l’exposition sur le principe d’assurer la sécurité publique.