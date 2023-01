L’objectif périscope de l’iPhone sera disponible sur les deux modèles Pro en 2024

Nous nous attendons à une grande amélioration des capacités de téléobjectif de l’iPhone phare de cette année, car un objectif périscope arrive sur l’iPhone 15 Pro Max. Cela devrait offrir quelque part dans la plage de zoom optique 5x à 10x, par rapport au zoom 3x maximum de l’iPhone 14 Pro et Pro Max.

Tous les rapports indiquent que la nouvelle fonctionnalité sera exclusive au modèle de premier plan (qui pourrait faire passer la marque de Pro Max à Ultra), mais un nouveau rapport sur la chaîne d’approvisionnement indique que cela devrait changer l’année prochaine…

Explicatif

Nous avons déjà expliqué ce qu’est une lentille périscope et ce que cela indique. Si vous êtes déjà au courant de cela, passez à la suite.

Dans sa forme la plus simple, un zoom nécessite trois éléments : avant, central et arrière. Les éléments avant et arrière peuvent être fixes, tandis que l’élément central se déplace entre eux. (En pratique, la plupart des objectifs ont des éléments supplémentaires pour aider à corriger la distorsion.)

Le problème avec les zooms est que les éléments avant et arrière doivent être à une certaine distance l’un de l’autre. En général, plus le facteur de zoom est élevé, plus cette distance doit être grande.

C’est un problème lorsque vous souhaitez disposer d’un zoom optique élevé dans un appareil très mince comme un iPhone. Apple contourne en partie ce problème avec la fameuse bosse de l’appareil photo, qui voit les objectifs dépasser au-delà du boîtier arrière, mais ce n’est pas une solution idéale.

Vous ne connaissez peut-être pas les périscopes, sauf si vous êtes un fan de sous-marins ou si vous êtes assez vieux pour en avoir eu un comme jouet d’enfance. Il s’agit essentiellement d’un tube avec deux lentilles à 45 degrés montées à chaque extrémité. Vous regardez à une extrémité et pouvez voir une image réfléchie par l’autre extrémité.

Une lentille périscope utilise le même principe, mais avec un seul miroir, pour dévier la lumière à 90 degrés. Cela indique qu’au lieu d’avoir besoin d’une bosse de caméra encore plus grande, la longueur d’objectif requise se trouve à un angle de 90 degrés dans le boîtier de l’iPhone. Ici, vous pouvez voir une lentille conventionnelle à gauche et une lentille périscope à droite :

Plans d’objectif de périscope iPhone

Un objectif périscope pour iPhone est attendu depuis un certain temps, avec des rapports remontant à au moins 2020. Des rapports ultérieurs ont suggéré que 2023 serait l’année, même s’il n’était pas clair au départ quel(s) modèle(s) l’obtiendrait. Certains rapports suggéraient qu’il arriverait sur les deux modèles Pro, tandis que les plus récents – y compris Actu – ont déclaré qu’il serait limité à l’iPhone 15 Pro Max/Ultra.

Un nouveau rapport de L’élec fait écho à cela, déclarant que deux sociétés coréennes ont des contrats pour fournir des composants pour ceux-ci – en particulier, le mécanisme « d’actionneur » pour déplacer l’élément de zoom dans l’objectif.

L’actionneur de zoom plié pour la série iPhone 15, qui sera lancé par Apple au second semestre de cette année, sera fourni par deux sociétés nationales, LG Ennotek et Zhwa Electronics […] Apple appliquera un zoom plié pour la première fois cette année pour le modèle haut de gamme de la série iPhone 15.

Le rapport poursuit en indiquant que l’objectif périscope devrait arriver sur les deux modèles Pro l’année prochaine.

Apple prévoit d’en appliquer un (Promax) pour la série iPhone 15 cette année et deux (Pro) pour la série iPhone 16 l’année prochaine.

Zoom 5x ou 10x ?

Il y a eu des rapports contradictoires sur la capacité de zoom fournie par l’objectif du périscope de l’iPhone, certains suggérant un zoom 5x tandis que d’autres suggèrent 10x. (Encore plus que cela serait techniquement possible, mais il y a des compromis entre la portée et la distorsion, et Apple est susceptible d’opter pour la qualité plutôt que la quantité.)

Personnellement, je pense qu’Apple voudra faire une grosse affaire sur la fonctionnalité, donc le zoom optique 10x semble plus probable, car cela est réalisable sans trop de compromis.

Interne du milieu des affaires a montré un bon exemple de ce à quoi ressemble cette plage, de 1x à gauche à 10x à droite :

Photo : Faizan Ali/Unsplash

