Biden cible Apple dans un éditorial sur la réglementation Big Tech et le besoin d’une concurrence améliorée

Le président Joe Biden a écrit un éditorial dans le le journal Wall Street appelant aujourd’hui les démocrates et les républicains à « s’unir contre la Big Tech ». L’article s’arrête avant de nommer des entreprises spécifiques, mais Apple est clairement la cible de l’appel de Biden à une concurrence améliorée dans l’industrie technologique…

Les principaux problèmes abordés par Biden dans cet éditorial incluent « comment certains dans l’industrie collectent, partagent et exploitent nos données les plus personnelles, approfondissent l’extrémisme et la polarisation dans notre pays, inclinent les règles du jeu de notre économie, violent les droits civils des femmes et des minorités ». , et même mettre nos enfants en danger.

Biden dit que les démocrates et les républicains devraient « se réunir pour adopter une législation bipartite solide pour tenir Big Tech responsable ». Cela inclut des choses telles que la réforme de l’article 230 de la Communications Decency Act.

Une idée suggérée par Biden est un cadre fédéral qui décrit comment les entreprises technologiques peuvent utiliser les données personnelles. Notamment, cela survient après que le PDG d’Apple, Tim Cook, a écrit une lettre aux législateurs américains l’année dernière, leur demandant d’adopter une loi fédérale sur la protection de la vie privée « dès que possible ».

Premièrement, nous avons besoin de protections fédérales sérieuses pour la vie privée des Américains. Cela indique des limites claires sur la façon dont les entreprises peuvent collecter, utiliser et partager des données hautement personnelles – votre historique Internet, vos communications personnelles, votre emplacement et vos données de santé, génétiques et biométriques. Il ne suffit pas que les entreprises divulguent les données qu’elles collectent. Une grande partie de ces données ne devrait pas être collectée en premier lieu. Ces protections devraient être encore plus fortes pour les jeunes, qui sont particulièrement vulnérables en ligne. Nous devrions limiter la publicité ciblée et l’interdire complètement aux enfants.

Encore une fois, Biden ne mentionne aucune entreprise technologique par son nom, mais il aborde la question de la concurrence et de l’antitrust. C’est un problème clairement en référence à Apple (et à d’autres). Il écrit que les États-Unis doivent « ramener plus de concurrence dans le secteur technologique » afin que « les petites et moyennes entreprises, les boutiques familiales, les entrepreneurs » puissent tous rivaliser sur un pied d’égalité.

« Lorsque les plates-formes technologiques deviennent suffisamment grandes, beaucoup trouvent des moyens de promouvoir leurs propres produits tout en excluant ou en désavantageant les concurrents, ou facturent aux concurrents une fortune pour vendre sur leur plate-forme », écrit Biden. « Pour concrétiser cette vision et s’assurer que la technologie américaine continue de diriger le monde en matière d’innovation de pointe, nous avons besoin de règles de conduite plus équitables. »

« La prochaine génération de grandes entreprises américaines ne devrait pas être étouffée par les opérateurs historiques dominants avant d’avoir une chance de décoller », poursuit-il.

Apple, bien sûr, a fait l’objet de nombreuses critiques pour comportement anticoncurrentiel présumé et préoccupations antitrust plus larges. Jusqu’à présent, les États-Unis ont très peu fait pour répondre à ces préoccupations, contrairement aux régulateurs de l’Union européenne. Cependant, les réglementations de l’UE pourraient également avoir un impact sur ce que fait Apple aux États-Unis.

Aux États-Unis, une poignée de projets de loi antitrust bipartites ont été proposés, mais rien n’a gagné du terrain. Apple et la sénatrice Amy Klobuchar ont publiquement épargné la façon dont ces projets de loi antitrust pourraient affecter l’industrie.

Vous pouvez lire l’article complet du président Biden sur le le journal Wall Street ici.

