Apple met à jour sa page d’accueil brésilienne avec un hommage au footballeur Pelé

Apple a discrètement mis à jour vendredi la page d’accueil de son site Web officiel au Brésil avec un hommage à Pelé, le footballeur brésilien populaire connu comme « le roi du football » qui est décédé le jeudi 29 décembre 2022.

Hommage au footballeur brésilien Pelé

Pelé, de son vrai nom Edson Arantes do Nascimento, est décédé à São Paulo, au Brésil, à l’âge de 82 ans. Selon l’hôpital où il était admis depuis le 29 novembre, Pelé souffrait de multiples défaillances d’organes à la suite d’un cancer du côlon. Il a reçu un diagnostic de cancer en 2021 et suivait des traitements depuis lors.

Même si Pelé est considéré comme une star mondiale, sa personnalité était extrêmement importante pour les Brésiliens. Il a remporté trois Coupes du monde avec le Brésil, sans compter de nombreux autres titres. Mais plus que cela, Pelé était connu pour être un ambassadeur contre le racisme et pour soutenir des organisations de lutte contre la pauvreté.

Alors que les Brésiliens et les gens du monde entier sont en deuil, le site Web d’Apple au Brésil n’affiche plus d’iPhone, d’iPad ou de Mac. Au lieu de cela, il montre un emoji d’un ballon de football avec une couronne dessus en hommage à Pelé. Le fond blanc du site a été remplacé par un fond complètement sombre.

En septembre, Apple a également mis à jour son site Web avec un hommage à la reine Elizabeth II après son décès. Dans le passé, Apple a utilisé son site Web pour rendre hommage à d’autres personnalités, telles que le membre du Congrès et militant des droits civiques John Lewis, Nelson Mandela et même Steve Jobs, cofondateur et ancien PDG d’Apple.

Repose en paix Pelé !

H/T : Lucas Frazão.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :