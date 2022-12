3D Touch était une meilleure fonctionnalité iPhone que Dynamic Island

Prenez du recul, les amis, cette prise arrive à point nommé. L’île dynamique introduite avec l’iPhone 14 Pro est vraiment intelligente. Apple a transformé des capteurs ennuyeux en un élément interactif très commercialisable et potentiellement utile. 3D Touch, en revanche, était une fonctionnalité phare sur iPhone 6s, mais la fonctionnalité très utile était difficilement commercialisable et encore moins découvrable.

La technologie d’affichage sensible à la pression est très cool ! La technologie ressemble au genre d’innovation qui ne devrait pas être jetée, mais plutôt maintenue avec la progression de l’iPhone. Être capable de faire la distinction entre une pression et une pression profonde sera toujours plus rapide qu’une pression longue. Imaginez si le clic secondaire sur un trackpad Mac ne pouvait pas être fait avec un robinet à deux doigts et nécessitait une longue pression à la place. Non, merci.

En parlant de Mac, c’est le dernier endroit où la technologie sensible à la pression existe encore pour Apple. La fonctionnalité s’appelle Forcer le clic et vous permet d’accéder aux « Contrôles multimédias Quick Look, Look up et à vitesse variable » sur macOS.

Apple Watch a fait ses débuts avec sa propre version d’une fonction d’affichage sensible à la pression appelée Force Touch, mais le support logiciel a été supprimé et les montres récentes n’ont pas inclus le matériel pour cela. La même chose s’est produite avec l’iPhone. Dans les deux cas, Apple a remplacé l’entrée sensible à la pression par des boutons à l’écran ou des appuis longs qui sont plus lents à accéder que d’appuyer fermement sur l’écran.

Qui peut oublier l’incroyable geste d’appuyer et de faire glisser ?

Le fait qu’Apple ait utilisé 3D Touch, Force Touch et Force Click pour identifier trois fonctionnalités similaires sur différents appareils était certainement la cible de nombreuses blagues.

En pratique, cependant, vous n’avez pas besoin de savoir quel est le nom commercial des fonctions d’entrée sensibles à la pression. Les différences sont inhérentes au matériel. 3D Touch sur iPhone vous permettait d’accéder à différentes fonctionnalités sur différentes parties de l’écran, Force Touch sur la montre était moins spécifique et traitait l’ensemble de l’affichage comme un seul bouton, et Force Click est la même chose mais sur un trackpad.

Meilleure fonctionnalité 3D Touch : appuyez fermement n’importe où sur le clavier plutôt que d’appuyer longuement sur la barre d’espace pour appeler le curseur.

Alors pourquoi 3D Touch/Force Touch a-t-il été retiré ? La découvrabilité était une critique majeure. Si les écrans sensibles à la pression revenaient, Apple pourrait utiliser les options actuelles d’appui long et lier les mêmes fonctions à 3D Touch. La montre pourrait vous permettre de choisir entre des boutons visuels ou un look plus propre avec Force Touch. Le meilleur des deux mondes, non ?

L’autre raison pour laquelle 3D Touch et Force Touch disparaissent est la durée de vie de la batterie. La fonctionnalité n’était pas gourmande en énergie, mais elle occupait de l’espace physique dans un boîtier compact. Certaines personnes ont aimé 3D Touch, mais tout le monde profite d’une plus grande autonomie de la batterie. La suppression de la fonction a permis d’économiser de l’espace pour plus de capacité de batterie et d’autres composants.

Certaines choses ont changé depuis que 3D Touch et Force Touch ont été abandonnés. Apple Watch Ultra sacrifie une conception de pointe pour une autonomie de batterie optimale. J’achèterais une Apple Watch Ultra de deuxième génération qui prendrait en compte la durée de vie supplémentaire de la batterie et ferait de la place pour Force Touch. Selon certaines rumeurs, Apple travaillerait également sur un iPhone Ultra qui pourrait faire des compromis similaires. Le coût est un autre facteur pour omettre la technologie d’affichage sensible à la pression, mais l’Apple Watch Ultra et l’iPhone 14 Pro Max actuel sont de toute façon moins sensibles au prix que les appareils plus compacts.

Qu’est-ce que tout cela a à voir avec l’île dynamique de l’iPhone 14 Pro ? Rien vraiment. Je pense juste que 3D Touch a été instantanément utile et Dynamic Island prend plus de temps à faire ses preuves. 3D Touch a été pris en compte dans presque toutes les applications Apple depuis le début. L’adoption de Dynamic Island, même par Apple, ne fait que commencer. Dynamic Island pourrait même être utile au moment où l’iPhone 15 sera dévoilé ! Appuyer fermement sur l’île dynamique pour étendre le blob pourrait même régler le débat sur ce qui devrait se passer lorsque vous appuyez dessus et lorsque vous appuyez longuement.

D’accord ou pensez-vous que je suis loin de la base ? Faites-moi savoir sur nos réseaux sociaux.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :