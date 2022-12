iQOO 7 commence à recevoir la mise à jour FuntouchOS 13 basée sur Android 13

Le spin-off de Vivo, iQOO, lance officiellement le déploiement de FuntouchOS 13 en octobre. iQOO Neo 6 est devenu le premier téléphone de l’entreprise à prendre en charge le nouveau logiciel le même mois. Maintenant, après deux mois, la mise à jour est mise en ligne pour un autre smartphone éligible – iQOO 7. La mise à jour FuntouchOS 13 basée sur Android 13 contient tout un tas de nouvelles fonctionnalités pour l’iQOO 7, lisez la suite pour plus de détails.

iQOO installe la nouvelle mise à jour sur son smartphone de série numérique – iQOO 7 avec la version logicielle PD2055F_EX_A_8.70.29. Actuellement, la mise à niveau est disponible pour certains utilisateurs, et un déploiement plus large devrait suivre dans les prochains jours.

iQOO 7 est sorti avec le système d’exploitation Android 11 et le téléphone a récupéré sa toute première mise à jour majeure du système d’exploitation – la mise à jour Android 12 l’année dernière. Il est maintenant temps pour la deuxième grande mise à niveau qui est la mise à niveau Android 13. Tout comme la première mise à jour majeure, l’OTA a besoin d’une énorme quantité de données pour le téléchargement, la nouvelle version pèse 4,67 Go. Assurez-vous donc que vous disposez de suffisamment de stockage et de données.

En parlant des nouvelles fonctionnalités, la mise à jour iQOO 7 Android 13 est livrée avec plus de palettes de couleurs comme nous l’avons vu dans le stock Android 13, option pour masquer les photos dans l’application de la galerie, apporte de nouvelles fonctionnalités de refroidissement du téléphone à l’iManager, la possibilité de voir la notification icône d’autorisation sur le panneau de notification, et plus de nouvelles fonctionnalités. Outre ces fonctionnalités, les utilisateurs peuvent également s’attendre à l’essentiel d’Android 13, comme un nouveau lecteur de musique pour un panneau rapide, par langue d’application, la confidentialité des photos, un nouveau presse-papiers, etc.

Certains utilisateurs ont déjà reçu la nouvelle mise à jour, voici une capture d’écran partagée par l’utilisateur iQOO 7 nommé @NandhuBhanu sur Twitter.

Si vous possédez l’iQOO 7, vous pouvez vérifier les nouvelles mises à jour dans les paramètres de mise à jour du logiciel, au moment de la rédaction, la mise à jour est disponible pour les premiers utilisateurs. Si vous souhaitez essayer les nouvelles fonctionnalités, vous pouvez demander la version d’essai. Vous pouvez accéder à Paramètres> Mise à jour du système, puis appuyer sur l’icône d’engrenage dans le coin supérieur droit et sélectionner la version d’essai et demander la nouvelle mise à jour.

Assurez-vous de faire une sauvegarde avant d’installer la mise à jour bêta sur votre iQOO 7, chargez également votre smartphone à au moins 50%.

