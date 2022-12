Happy Boxing Day 2022, images et Gifs pour les vœux du 26 décembre

Pour souhaiter Happy Boxing Day 2022, nous avons sélectionné les meilleures images et gifs à envoyer à vos amis et parents le 26 décembre, avec une pensée également pour ceux qui célèbrent le jour du nom.

Aujourd’hui, 26 décembre, Santo Stefano est célébré. Il arrive immédiatement après Noël car les jours qui suivent la naissance de Jésus ont été attribués aux saints les plus fidèles, et ainsi le 26 décembre a été dédié au premier martyr chrétien. Pourtant, pour l’Italie, c’est un jour férié récent : ce n’est qu’en 1947 que le 26 décembre est devenu un jour férié. En effet, l’Etat avait décidé, comme pour le lundi de Pâques après Pâques, d’ajouter un jour pour allonger les vacances de Noël.

La fête devient l’occasion d’envoyer des salutations aux parents et amis, c’est pourquoi nous avons sélectionné des images originales et gratuites. Pour télécharger les cartes, vous devez toucher l’image avec votre doigt et maintenir pendant une seconde, ou utiliser le bouton droit pour sélectionner l’option de sauvegarde sur l’appareil. Pour publier ou envoyer des salutations, il vous suffit cependant d’accéder à votre réseau social ou à votre application de messagerie et de choisir l’option des pièces jointes (le symbole est celui d’un trombone ou d’une photographie stylisée).

Happy Santo Stefano et Stefania, images originales et amusantes

Les images les plus recherchées pour souhaiter un joyeux Boxing Day et Stefania sont sur le thème de Noël. Les colis, les tables dressées ou le sapin avec les cadeaux, ou le Père Noël voyageant avec ses rennes dans la neige. Pour être proche de vos amis et de votre famille, une belle carte colorée peut être un excellent moyen de leur souhaiter bonne chance.

Les meilleurs Gifs pour Happy Boxing Day 2022

Les images animées avec les écritures apparaissant et les lumières scintillantes ne manqueront pas d’impressionner. C’est très facile à partager sur les réseaux sociaux, il suffit de les sélectionner en pièce jointe. À présent, presque toutes les plateformes ont leur propre archive Gif, donc si vous le souhaitez, vous pouvez y rechercher vos salutations avec les bonnes clés, telles que « Noël » ou directement « S. Stefano ». Bien sûr, ils ne seront guère aussi originaux que les nôtres.