Nokia déploie Android 13 pour son quatrième téléphone

Nokia a peut-être commencé le déploiement d’Android 13, mais a étendu Android 13 à quatre appareils en quelques semaines et d’autres téléphones Nokia le rejoindront bientôt. Le Nokia XR20 5G est le dernier appareil Nokia à recevoir la mise à jour stable d’Android 13. Avant cette mise à jour, Nokia avait publié la mise à jour pour Nokia X10, Nokia X20 et Nokia G50. Lisez la suite pour en savoir plus sur la mise à jour Nokia XR20 5G Android 13.

Android 13 est le dernier système d’exploitation pour les téléphones Android. Google a rendu public Android 13 en août. Et Nokia a rejoint la course ce mois-ci, c’est-à-dire en décembre. Et le Nokia X10 et le Nokia X20 sont les deux premiers téléphones à bénéficier de la mise à jour.

Le Nokia XR20 5G est sorti en 2021 avec le système d’exploitation Android 11. Plus tard, Nokia a publié Android 12, la première mise à jour majeure de l’appareil. Autrement dit, Android 13 est la deuxième mise à jour majeure du Nokia XR20 5G.

La mise à jour Nokia XR20 Android 13 semble être déployée en Inde et en Égypte. Les utilisateurs de différentes régions peuvent s’attendre à la mise à jour bientôt. La dernière mise à jour est disponible avec la version de construction V3.220 et pèse 2,30 Go. Android 13 apporte également le correctif de sécurité de novembre 2022.

En ce qui concerne les nouvelles fonctionnalités, la mise à jour comprend plusieurs modifications et fonctionnalités pour rendre l’appareil plus utile. Les fonctionnalités communes incluent une nouvelle palette de couleurs, une préférence de langue par application, une autorisation de notification, une confidentialité et une sécurité améliorées et de nombreux autres changements. Vous pouvez consulter le journal des modifications officiel ci-dessous.

Journal des modifications du Nokia XR20 Android 13

Notification

Mise à niveau logicielle – Android™ 13 (V3.220)

Quoi de neuf

Icônes d’application thématiques* : personnalisez votre téléphone selon votre style personnel. Définissez plus d’applications – pas seulement des applications Google – pour qu’elles correspondent à la teinte et aux couleurs du fond d’écran de votre téléphone.

Sélecteur de photos* : au lieu de partager l’intégralité de votre bibliothèque multimédia avec des applications, vous pouvez sélectionner uniquement les photos et vidéos auxquelles elles auront besoin d’accéder.

Autorisations de notification* : Désormais, les applications que vous téléchargez ont besoin de votre autorisation pour envoyer des notifications, ce qui vous aide à protéger de manière proactive votre temps et votre durée d’attention.

Nouvelles commandes multimédias* : Android 13 est livré avec un nouveau lecteur multimédia qui affiche les illustrations de l’album en plein écran et dispose d’une barre de lecture dansante.

Correctif de sécurité Google 2022-11.

Fonctionne avec les applications compatibles

Comme mentionné précédemment, la mise à jour est actuellement en cours de déploiement en Inde et en Égypte. Si vous êtes un utilisateur de Nokia XR20 dans les deux régions, vous pouvez obtenir la mise à jour à tout moment. Alors que les utilisateurs d’autres régions devront peut-être attendre un peu plus longtemps. Les mises à jour seront disponibles en direct. Et si votre notification de mise à jour OTA ne fonctionne pas, assurez-vous de vérifier régulièrement les mises à jour.

Avant de mettre à niveau votre téléphone, assurez-vous de sauvegarder les données importantes et de charger votre téléphone à au moins 50 %.

