Epic Games paiera 520 millions de dollars pour régler les plaintes de la FTC

En bref: Epic Games a accepté de payer un total de 520 millions de dollars pour régler les allégations selon lesquelles il aurait violé la loi sur la protection de la vie privée en ligne des enfants (COPPA) en collectant des informations personnelles auprès d’enfants de moins de 13 ans et en déployant des tactiques conçues pour tromper les joueurs. faire des achats involontaires.

Epic déboursera plus de 275 millions de dollars pour sa violation de la COPPA, qui, selon la FTC, est la plus grande sanction jamais obtenue pour avoir enfreint l’une de ses règles. Une commande proposée distincte verra Epic payer 245 millions de dollars supplémentaires pour rembourser les clients pour de prétendus « schémas sombres » et pratiques de facturation, le montant de remboursement le plus élevé jamais enregistré dans une affaire liée aux jeux.

Les modèles sombres, également connus sous le nom de modèles de conception trompeurs, sont des éléments de conception intentionnels utilisés dans les applications, sur les sites Web et dans les jeux pour amener l’utilisateur final à effectuer une action involontaire, telle que s’inscrire à une newsletter, cliquer sur quelque chose qu’il ne voulait pas dire ou même acheter quelque chose.

La FTC a afirmé qu’Epic avait utilisé de telles tactiques dans Fortnite en mettant en œuvre des configurations de boutons déroutantes. « Les joueurs pourraient être facturés en essayant de sortir le jeu du mode veille, alors que le jeu était dans un écran de chargement, ou en appuyant sur un bouton adjacent tout en essayant simplement de prévisualiser un élément », a noté l’agence. Cela aurait entraîné des centaines de millions de dollars de frais non autorisés pour les consommateurs.

Epic s’est également retrouvé sur la liste des vilains de la FTC pour avoir prétendument facturé les titulaires de compte sans autorisation et bloqué l’accès au contenu acheté lorsqu’un client a contesté un débit non autorisé sur sa carte de crédit.

Epic dans une déclaration publiée a déclaré qu’aucun développeur ne crée un jeu avec l’intention de se retrouver ici, ajoutant qu’ils acceptent l’accord parce qu’ils veulent être à la pointe de la protection des consommateurs et offrir la meilleure expérience à leurs joueurs.

La FTC utilisera le règlement de 245 millions de dollars pour rembourser les joueurs Fortnite concernés et les parents d’enfants qui ont effectué des achats non désirés ou non autorisés aux États-Unis. Plus d’informations sur le programme de remboursement seront fournies à une date ultérieure, a indiqué la FTC.

Les utilisateurs potentiellement concernés sont encouragés à mettre en signet la page FTC Fortnite et à revenir souvent pour les mises à jour.