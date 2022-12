Testé : le chargeur USB-C classique de 35 W sur le thème Macintosh de Shargeek est le parfait cadeau de Noël.

La technologie nostalgique fait son retour pour clôturer 2022, et aujourd’hui nous examinons un chargeur imprégné de tout le charme d’un Macintosh classique. Lancé plus tôt dans l’année, le récent Shargeek Retro 35 arrive avec la dernière technologie GaN III pour alimenter l’ensemble de votre configuration Apple avec un design accrocheur.

Pratique avec le chargeur Retro 35 USB-C de Shargeek

Plus tôt ce mois-ci, Shargeek a annoncé un nouveau chargeur Retro 67 qui sera lancé l’année prochaine. À l’avance, la marque a envoyé son nouveau chargeur Retro 35 qui arrive avec une grande partie du même design. Inspiré du Macintosh original de 1984, ce chargeur est livré avec la dernière technologie GaN III USB-C et une sortie de 35 W pour alimenter tous les équipements de votre configuration Apple.

Bien qu’il s’agisse vraiment de la conception. Emballé dans le design (form factor) d’un chargeur assez typique, cet adaptateur mural est moulé pour correspondre à l’ordinateur le plus célèbre d’Apple avec un écran lumineux à l’avant. Portant le visage souriant classique conçu par Susan Kare, la couleur du faux affichage change en fonction de la vitesse de charge.

Au moment de la rédaction de cet article, Shargeek déploie également des prix pour accompagner notre test qui baisse son chargeur Retro 35 USB-C au prix le plus bas jamais enregistré. En réduisant la remise du Black Friday du mois dernier, vous pouvez couper le coupon sur la page via Amazon afin de le déposer sur 31,86 $. C’est le meilleur que nous ayons jamais vu à 2 $ en dessous de notre mention précédente et est en baisse par rapport au taux habituel de 59 $.

Voici un aperçu de la fiche technique :

Ports : USB-C

Tension d’entrée 100-240 Volts (AC)

Sortie : 35 W maximum

Protocole pris en charge : PD3.0/PPS/QC4+/Apple2.4/SCP/FCP/AFC/PE

Taille : 1,37*1,70*1,24″

Poids : 55g

Socket de Netcost-security.fr

Au cours des derniers mois, j’ai parlé de la façon dont nous sommes dans une sorte de résurgence de la technologie rétro avec des tonnes d’accessoires de marques bien connues et plus obscures qui arrivent sur la scène. Maintenant, le dernier avec lequel je vais travailler est le chargeur Shargeek Retro 35 USB-C.

Adoptant une approche un peu différente de la technologie translucide qui a frappé la scène, cet accessoire remonte bien au-delà du tournant du siècle pour arracher un design (form factor) dès le milieu des années 1980. À juste titre pour son nom, le Shargeek Retro 35 est plus que simplement inspiré du Macintosh original, et est en fait une réplique presque parfaite de la machine de la vieille école. Eh bien, une version réduite de toute façon.

Sur le dessus du chargeur se trouve le port USB-C unique qui peut fournir 35 W de puissance. À l’intérieur du boîtier en plastique beige se trouve toute la technologie GaN III, ce qui en fait plus qu’une option appropriée pour alimenter la plupart des équipements de votre configuration Apple. Il peut facilement gérer l’iPhone, l’Apple Watch et les iPad sans problème, bien que même les modèles de MacBook Air M2 puissent se recharger à partir de la construction compacte qui tient dans la paume de votre main.

Au prix fort, le Shargeek Retro 35 est une vente difficile et ne vaudra le coût que pour les fans les plus inconditionnels d’Apple. Mais à presque 50% de réduction en vente comme nous l’avons détaillé ci-dessus, cela va d’une folie plus de niche à un cadeau ou un cadeau incontournable pour cette personne sur votre liste qui est juste une douleur à acheter. Même s’ils ont déjà un chargeur USB-C dans leur arsenal, il y a toujours de la place pour un autre, et celui de Shargeek ne manquera pas de vous exciter.

Il établit un équilibre solide entre la forme et la fonction, et bien que plus cher que les nouvelles offres nostalgiques de Case-Mate que j’ai examinées le mois dernier, les styles encore plus old school sont parfaits pour les fans d’Apple d’une manière que l’accent des années 2000 n’est pas tout à fait aborder. Je recommanderais toujours de vérifier ces chargeurs translucides, mais le Shargeek Retro 35 est vraiment un modèle unique qui associe la riche histoire d’Apple aux dernières technologies de charge.

