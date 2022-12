Kandji ajoute de nouvelles fonctionnalités de gestion des appareils, notamment la gestion déclarative des appareils pour les politiques de mot de passe

Kandji a annoncé plusieurs nouvelles innovations sur sa plateforme Device Harmony. Ces nouvelles fonctionnalités visent à aider les entreprises à assurer la sécurité et la productivité de leurs appareils Apple, en leur facilitant la gestion et la protection de leurs appareils.

Gestion déclarative des appareils

La plateforme Device Harmony de Kandji inclut désormais la gestion déclarative des appareils, une première dans l’industrie pour la gestion active des appareils supervisés. La gestion déclarative des appareils permet aux entreprises d’appliquer des configurations plus rapidement et de recevoir des données en temps réel de leurs appareils. Cette mise à jour modifie les stratégies de code secret pour iOS et iPadOS afin qu’elles soient appliquées à l’aide de déclarations de configuration au lieu de profils de configuration hérités.

Suivre les appareils iOS perdus

La plate-forme de Kandji inclut désormais également le mode perdu, qui permet aux entreprises de suivre les appareils iPhone et iPad perdus. Cette fonctionnalité ne nécessite ni iCloud, ni les services de localisation, ni aucune action de la part de l’utilisateur de l’appareil, ce qui permet aux entreprises de localiser facilement les appareils perdus et de protéger leurs données. Le mode perdu s’appuie sur les fonctionnalités fournies par le framework Apple MDM en ajoutant des automatisations supplémentaires. Par exemple, il alertera l’administrateur si l’appareil perdu se déplace de plus de 50 mètres, et il activera automatiquement le mode perdu en cas de réinitialisation. Ces fonctionnalités et d’autres font du mode perdu un ajout précieux pour les entreprises qui dépendent des appareils iPhone et iPad. .

Attributs utilisateur dans les règles d’attribution

Kandji offre également désormais une flexibilité avancée pour les administrateurs avec des attributs utilisateur dans les règles d’attribution. Cette fonctionnalité permet aux administrateurs d’utiliser des attributs tels que des services, des groupes d’utilisateurs ou des intitulés de poste, tels que définis par leur IdP, pour déterminer si un Blueprint doit être appliqué à un appareil spécifique. Ce niveau de personnalisation supplémentaire permet à un seul Blueprint de s’adapter aux besoins des différents utilisateurs d’une organisation, réduisant ainsi le nombre de Blueprints à gérer. Cela peut faire gagner du temps et des efforts aux administrateurs, leur permettant de se concentrer sur d’autres tâches.

Nouvelles améliorations de sécurité

Kandji a également annoncé plusieurs nouvelles intégrations avec des services tiers pour améliorer la sécurité et la productivité de sa plateforme Device Harmony. Le premier d’entre eux est l’intégration d’Okta Device Trust, qui repose sur Okta Identity Engine. Cette intégration garantit que seuls les appareils gérés peuvent accéder aux applications sécurisées par Okta, aidant les entreprises à mettre en œuvre un modèle de sécurité zéro confiance. L’intégration de Kandji alimentera également d’autres produits Okta, tels que son authentification sans mot de passe via FastPass.

Une autre nouvelle intégration est la prise en charge de Kandji Passport pour Google Workspace. Cela permet aux utilisateurs de se connecter à leurs ordinateurs Mac à l’aide de leurs informations d’identification Google Workspace, ce qui simplifie le processus de connexion et offre une couche de sécurité supplémentaire. Ces nouvelles intégrations offrent de nouvelles fonctionnalités précieuses aux entreprises utilisant la plate-forme Device Harmony de Kandji.

