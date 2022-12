Le nouveau chargeur USB-C Retro 67 inspiré du Macintosh de Shargeek a un écran LED fonctionnel

Shargeek s’est récemment fait un nom en proposant certaines des technologies de charge les plus uniques du marché. Dernièrement à 9to5Jouets, nous avons adoré ses batteries portables transparentes, mais maintenant la marque lance une technologie encore plus nostalgique sous la forme de son chargeur Retro 67W bien nommé. Arborant un design classique inspiré du Macintosh, Shargeek a intégré trois ports USB-C dans son dernier accessoire.

Shargeek lance le nouveau chargeur Retro 67

Ayant déjà expédié un accessoire alimenté par la nostalgie avec le chargeur Retro 35 qui a fait son apparition plus tôt dans l’année, Shargeek est maintenant de retour avec son nouveau Retro 67. Cet accessoire arrive toujours avec le design d’un Macintosh classique mais élève l’expérience de ce que nous vu précédemment avec la version plus abordable.

Cette fois-ci, le changement le plus évident a été la technologie actuelle du chargeur Retro 67, que Shargeek soutient avec une puissance de sortie améliorée. Comme vous vous en doutez d’après son nom, il peut fournir 67 W de puissance répartis sur les trois ports USB-C. L’autre amélioration notable cette fois est que le chargeur est un peu plus amusant. Donc, en plus d’être une version plus performante, Shargeek utilise l’écran sur la conception du Macintosh pour présenter des statistiques de puissance en temps réel.

En plus de montrer la quantité de jus que le chargeur pompe vers les appareils connectés, le Retro 67 prend également une page du livre de jeu de Matrix. Shargeek a mis en œuvre l’effet visuel emblématique de la pluie numérique du film pour offrir une animation inactive en plus de sa technologie de charge GaN actuelle.

Normalement à 9to5Jouets, nous avons tendance à ne pas partager les campagnes de financement participatif de Kickstarter ou Indiegogo, mais pour une marque comme Shargeek qui a déjà traversé l’essor du financement et de l’expédition d’un produit, nous faisons une petite exception. En ce moment, vous pouvez sauvegarder le chargeur Shargeek Retro 67W sur Indiegogo à partir de 39 $ chaque. Le prix de détail prévu est de 80 $ une fois qu’il commencera officiellement à être expédié en mars. La campagne a déjà reçu son financement requis, donc il y a un peu plus de tranquillité d’esprit.

Si vous ne voulez pas attendre, il y a bien sûr le Retro 35 existant de Shargeek qui est livré via Amazon. Sinon, Shargeek propose également une collection d’autres technologies d’inspiration rétro qui valent également le détour.

Alors que de plus en plus de marques cherchent à capitaliser sur la nostalgie pour vendre de la technologie, je dois la confier à des entreprises comme Shargeek qui soutiennent en fait les versions flashy avec quelques fonctionnalités notables. La sortie de 67 W en fera une option parfaite pour ceux qui cherchent à alimenter l’ensemble de leur configuration Apple tout en apportant certaines de ces vibrations Mac classiques dans le mélange.

