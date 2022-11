M2 iPad Pro vs iPad Air : quel est le meilleur choix de vacances ?

L’iPad Air 2022 possède la majorité des fonctionnalités de l’iPad Pro 2021, comme une puce M1, une caméra frontale ultra large avec Center Stage, une connectivité 5G, etc. Cependant, l’iPad Pro 2022 M2 apporte les fonctionnalités les plus avancées et les meilleures performances d’un iPad – mais est-ce exagéré ? Suivez le détail de toutes les similitudes et différences entre l’iPad Pro 11″ M2 et l’iPad Air pour vous aider à décider quel est le meilleur choix pour vous ou un être cher.

L’iPad Air 2022 de 5e génération a brouillé la frontière entre les iPad milieu et haut de gamme, incitant de nombreuses personnes à opter pour l’Air qui commence à 200 $ (ou plus) en dessous de l’iPad Pro 11 pouces à 799 $.

Puis cet automne, l’iPad 10 est arrivé, ce qui brouille encore plus la ligne car il prend de nombreuses fonctionnalités populaires de l’iPad Air et les met dans la tablette d’entrée de gamme à 449 $.

Si vous savez que vous voulez un iPad 12,9 pouces, l’iPad Pro est votre seul choix. Mais maintenant, vous avez la possibilité d’obtenir la dernière puce M2 ou d’économiser de l’argent avec l’ancien iPad Pro M1.

Mais en ce qui concerne les iPad Pro 11″ M2 et M1 contre iPad Air. Pour tous les tableaux de comparaison ci-dessous, l’iPad Pro 11″ M2 est à gauche, l’iPad Pro 11″ M1 est au milieu et l’iPad Air M1 est à droite.

iPad Pro 11″ M2 contre iPad Air

Performance

La principale différence de performances est la mise à niveau d’une puce M1 à M2 pour le nouvel iPad Pro.

Cela offre un processeur jusqu’à 18 % plus rapide, un processeur graphique 35 % plus rapide (10 cœurs contre 8 cœurs) et une augmentation de la bande passante mémoire de 50 Go/s à 100 Go/s.

Mais trois autres avantages de l’iPad Pro par rapport à l’iPad Air – dans cette catégorie – sont la prise en charge de Thunderbolt, 16 Go de RAM sur les modèles 1 To et 2 To et davantage d’options de stockage.

Remarque : les modèles 128, 256 et 512 Go ont 8 Go de RAM, les modèles 1 To et 2 To ont 16 Go de RAM.

iPad Pro 11″ M2 iPad Pro 11″ M1 M1 iPad Air Ébrécher M2 M1 M1 Cœurs de processeur 8 8 8 Cœurs GPU dix 8 8 Core neuronaux 16 16 16 Stockage 128 Go – 2 To 128 Go – 2 To 64 ou 256 Go RAM 8 ou 16 Go 8 ou 16 Go 8 Go Coup de tonnerre ✅ ✅ ❌ Mobile 5G 5G 5G (mais pas d’ondes millimétriques)

Cependant, la grande majorité des utilisateurs trouveront probablement que l’iPad Air avec un M1 et 8 Go de RAM est plus que suffisamment puissant pour les années à venir.

Thunderbolt et 16 Go de RAM avec l’iPad Pro ne seront probablement tentants que pour les professionnels ou ceux qui ne sont pas sensibles au prix.

Affichage

Avec l’écran de l’iPad Air, vous obtenez un écran Liquid Retina de 10,9 pouces avec True Tone et P3 Wide Color. C’est presque exactement le même écran Liquid Retina que l’iPad Pro 11 pouces (ok, techniquement 0,1″ plus petit 😅). Les deux écrans sont entièrement laminés et dotés du revêtement antireflet d’Apple.

Les plus grandes différences sont que vous n’obtenez que ProMotion (jusqu’à 120 Hz de taux de rafraîchissement) avec l’écran de l’iPad Pro et que vous n’obtenez Apple Pencil Hover qu’avec l’iPad Pro M2.

iPad Pro 11″ M2 iPad Pro 11″ M1 M1 iPad Air Affichage 11″ 11″ 10.9″ Résolution 2388 x 1668 2388 x 1668 2360 x 1640 PPI (pixels par pouce) 264 264 264 Luminosité de l’écran 600 nits 600 nits 500 nits Véritable tonalité ✅ ✅ ✅ P3 large couleur ✅ ✅ ✅ PromotionMotion (120Hz) ✅ ✅ ❌ revêtement anti-réfléchissant ✅ ✅ ✅ Affichage de la rétine liquide ✅ ✅ ✅ Survol du crayon pomme ✅ ❌ ❌

Pendant ce temps, la luminosité HDR jusqu’à 1600 nits n’est disponible que sur l’iPad Pro 12,9 pouces, pas sur l’iPad Pro 11 pouces ou l’iPad Air 10,9 pouces.

Connectivité et accessoires

L’iPad Air fonctionne avec les mêmes excellents accessoires Apple que l’iPad Pro. Cela inclut l’Apple Pencil, le Magic Keyboard et le Smart Keyboard Folio de deuxième génération.

L’iPad Air utilise Touch ID par opposition à l’iPad Pro livré avec Face ID.

Deux autres petites mises à niveau avec le M2 iPad Pro sont la prise en charge de Bluetooth 5.3 et WiFi 6E.

iPad Pro 11″ M2 iPad Pro 11″ M1 M1 iPad Air 2e génération Socket en charge du crayon Apple ✅ ✅ ✅ Socket en charge du clavier magique ✅ ✅ ✅ 5G ✅ ✅ ✅ (mais pas de mmWave) Wi-Fi 6 – ✅ ✅ Wi-Fi 6E ✅ ❌ ❌ Bluetooth 5.3 5.0 5.0 USB-C ✅USB 4 ✅USB 4 ✅ 3.1 génération 2 Coup de tonnerre ✅ ✅ ❌ ID tactile ❌ ❌ ✅ Identification faciale ✅ ✅ ❌

Comme l’iPhone SE 3, l’iPad Air ne prend pas en charge mmWave 5G avec ses modèles mobiles. Mais comme mmWave est la version la plus rare de la couverture 5G à trouver, ce n’est probablement pas un problème pour la plupart des gens.

Éclaboussure de couleur

Si la couleur de votre prochain iPad est un élément important, vous avez cinq options avec l’iPad Air. Il existe en gris sidéral, starlight, rose, violet et bleu.

L’iPad Pro n’est disponible qu’en gris sidéral et argent.

Autonomie de la batterie de l’iPad Pro contre l’iPad Air

L’iPad Pro M2/M1 et l’iPad Air ont tous la même autonomie :

10 heures d’utilisation web ou vidéo en WiFi

9 heures d’utilisation du Web avec mobile

Stockage et prix

Voici une ventilation des différences de prix (PDSF) entre ces tablettes. Ce n’est pas exactement des pommes aux pommes puisque l’iPad Pro et l’Air ont des options de stockage différentes, mais vous pouvez économiser beaucoup d’argent avec l’iPad Air (également grâce à l’iPad Air étant parfois réduit).

iPad Pro 11″ M2 iPad Pro 11″ M1 M1 iPad Air Wi-Fi 64 Go – – 599 $ 64 Go + cellule – 749 $ Wi-Fi 128 Go 799 $ 799 $ – 128 Go + cellule 999 $ 999 $ – Wi-Fi 256 Go 899 $ 899 $ 749 $ 256 Go + cellule 1 099 $ 1 099 $ 899 $ 512 Go Wi-Fi 1 099 $ 1 099 $ – 512 Go + cellule 1 299 $ 1 299 $ – Wi-Fi 1 To 1 499 $ 1 499 $ – 1 To + cellule 1 699 $ 1 699 $ – Wi-Fi 2 To 1 899 $ 1 899 $ – 2 To + cellule 2 099 $ 2 099 $ –

Appareils photo

Vous obtenez un appareil photo arrière solide avec l’iPad Air qui comprend le même objectif large 12MP que celui que l’on trouve sur l’iPad Pro. Il enregistre également des vidéos 4K au même fps que le Pro.

Cependant, avec l’iPad Pro, vous disposez également d’un objectif ultra large de 10 MP, du scanner LiDAR et du flash True Tone.

L’iPad Air est livré avec le même objectif ultra large 12MP avec prise en charge de Center Stage que l’iPad Pro.

La principale différence est la capacité du M2 iPad Pro à enregistrer des vidéos ProRes 4K jusqu’à 30 ips.

iPad Pro 11″ M2 iPad Pro 11″ M1 iPad Air 2022 Objectif large 12MP ✅ ✅ ✅ Objectif ultra large 10MP ✅ ✅ ❌ HDR intelligent 3 – ✅ ✅ HDR intelligent 4 ✅ ❌ ❌ LiDAR ✅ ✅ ❌ vidéo 4K ✅ ✅ ✅ Vidéo ProRes jusqu’à 4K 30 ips ✅ ❌ ❌ Plage dynamique étendue ✅ ✅ ✅ Vidéo au ralenti ✅ ✅ ✅ Flash de l’appareil photo arrière ✅ ✅ ❌ Caméra TrueDepth avec Face ID ✅ ✅ ❌ Caméra frontale ultra large 12MP ✅ ✅ ✅ Zoom arrière optique 2x ✅ ✅ ✅ Suivi automatique de la scène centrale ✅ ✅ ✅ Enregistrement stéréo ✅ ✅ ❌

Quelques petites différences – la caméra frontale de l’iPad Pro prend en charge le mode Portrait, l’éclairage de portrait et Animoji/Memoji, contrairement à la caméra frontale de l’iPad Air.

Et en ce qui concerne les haut-parleurs, vous obtenez un son à quatre haut-parleurs avec l’iPad Pro tandis que l’iPad Air dispose d’un système à deux haut-parleurs.

M2 iPad Pro contre iPad Air conclusion

Pourquoi acheter un iPad Pro ?

Si vous savez que vous pousserez souvent votre tablette à la limite, l’iPad Pro offre le package le plus performant avec jusqu’à 16 Go de RAM et 2 To de stockage, un écran ProMotion 120 Hz, la prise en charge Thunderbolt et la possibilité de capturer des vidéos ProRes 4K, le tout. alimenté par la nouvelle puce M2.

L’iPad Pro M2 est disponible chez Apple, Amazon, Best Buy, BH Photo, et plus encore avec un stock qui semble bon dans l’ensemble.

Pourquoi acheter un iPad Air ?

Compte tenu de toutes les similitudes, l’iPad Air sera probablement le meilleur choix pour la plupart des gens. Il a un prix d’environ 200 $ de moins que l’iPad Pro tout en incluant la plupart des fonctionnalités premium de l’iPad Pro.

En savoir plus sur les comparaisons approfondies de Netcost-security.fr :

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :