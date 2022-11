Le dernier routeur Nest Wi-Fi Pro de Google fait ses débuts avec des critiques mitigées

De The Verge le 23 novembre 2022



70

Si vous avez ou envisagez de démarrer une maison intelligente, le Nest Wifi Pro est l’un des premiers appareils trois en un – contrôleur Matter, routeur Wi-Fi, routeur de bordure Thread – sur le marché. Il y en aura probablement plus, et la ligne Eero sera mise à niveau vers Matter l’année prochaine. À l’avenir, il est probable que Thread and Matter sera intégré à chaque point d’accès Wi-Fi. Mais le Nest Wifi Pro sera un bon choix aujourd’hui si vous cherchez à pérenniser votre maison intelligente, ne prévoyez pas l’accès à des vitesses multi-gig et voulez éviter l’esthétique de l’araignée morte.

Par TechAdvisor le 23 novembre 2022



50

Le Google Nest Wifi Pro est un ensemble élégant et bon marché, mais il y a de sérieux problèmes de démarrage. Les faibles vitesses combinées à la rareté relative des appareils clients Wi-Fi 6E signifient que vous voudrez peut-être attendre que les mises à jour du firmware améliorent les performances – ou acheter un système entièrement différent.

Par AndroidCentral le 18 novembre 2022



70

Nest Wifi Pro met à jour la solution Wi-Fi de Google avec une connexion AXE5400 tri-bande rapide avec une bande de 6 GHz pour les appareils et le backhaul. Les performances étaient généralement bonnes par rapport aux kits de maillage similaires, mais le manque de paramètres avancés et l’exigence de Google d’utiliser les services Nest Cloud pour voir quels appareils utilisent votre Wi-Fi. Les appareils Wi-Fi 6E se connectent également rarement au Wi-Fi 6E ou utilisent des connexions 160 MHz avec Nest Wifi Pro.

Par DongKnows le 31 octobre 2022



60

En retard sur le jeu Wi-Fi 6E, le nouveau Google Nest Wifi Pro n’a rien à ajouter et laisse beaucoup à désirer. La notion de « Pro » est risible, sinon ridicule.

Par ExpertReviews le 28 octobre 2022



40

Le Nest Wifi Pro ne gagne pas non plus beaucoup de points pour la polyvalence ou la convivialité : même si l’ensemble de fonctionnalités est assez clairsemé, l’application parvient à rendre les choses confuses. Sur le papier, un maillage Wi-Fi 6E à trois nœuds pour 399 $ semble beaucoup, mais vous feriez mieux de dépenser votre argent presque n’importe où ailleurs.

Par cnet le 27 octobre 2022



77

Nest Wifi Pro n’offre pas de vitesses Wi-Fi révolutionnaires ni de fonctionnalités vraiment uniques, mais il s’agit d’un système Wi-Fi maillé cohérent et fiable qui apporte les avantages de la bande 6 GHz à votre réseau domestique. Ces avantages ne seront pas si significatifs dans de nombreux foyers à ce stade, donc le Wi-Fi 6E n’est pas une fonctionnalité indispensable – mais avec le nombre d’appareils Wi-Fi 6E qui devrait augmenter régulièrement dans le l’année à venir, c’est toujours une fonctionnalité agréable à avoir.

Par BGR le 27 octobre 2022



80

Le Google Nest WiFi Pro n’est peut-être pas le routeur le plus beau du marché, mais avec le WiFi 6E et une gamme de fonctionnalités intelligentes, c’est une option très convaincante.

Par Stacey sur IoT le 02 novembre 2022



Si vous avez un ancien système de réseau WiFi 5 dans votre maison, alors j’envisagerais fortement ce système de réseau maillé. Vous devriez voir un débit plus rapide sur votre réseau à un coût relativement peu élevé par rapport aux modèles concurrents. Oui, vous pouvez obtenir des fonctionnalités supplémentaires ou des connexions plus rapides avec des alternatives, mais vous paierez beaucoup plus.

Par NAS Compares le 29 octobre 2022



En fin de compte, le routeur Google WiFi Pro 6E est DÉFINITIVEMENT un bon produit, mais choisit les domaines qu’il a mis à l’échelle pour l’avenir par rapport à ses prédécesseurs de manière parfois déconcertante. Vous ne pouvez pas reprocher au hardware, à la valeur du package de maillage ici et au niveau logiciel (tant que cela ne vous dérange pas d’être partiellement enfermé dans l’écosystème Google). C’EST un très bon routeur, mais les plus avertis en matière de technologie et de réseau voudront peut-être attendre un peu plus longtemps.

Par TechCrunch le 28 octobre 2022



Les appareils Nest de Google apportent d’autres éléments intéressants, tels que des réseaux dédiés aux invités, des contrôles parentaux et des mises à jour de sécurité en direct. Pour un moyen rapide et facile de faire fonctionner votre réseau Wi-Fi domestique à haute vitesse (y compris l’accès à la bande 6 GHz), associé à certaines fonctionnalités familiales, il s’agit d’un ensemble difficile à battre. Le Pro coûte 200 $ pour un, 300 $ pour deux et 400 $ pour trois.

Par 9to5Google le 27 octobre 2022



Il y a de solides arguments à faire pour que le Nest Wifi Pro soit un investissement judicieux dans l’avenir pour toute personne travaillant à domicile, offrant une connectivité haut de gamme à un prix raisonnable. Cependant, les antécédents actuels de Google en matière de longévité du hardware Nest Wifi rendent un peu plus difficile la simple recommandation pour le moment.