Apple Fitness + ajoute un nouvel épisode Time to Walk avec le musicien Chaka Khan

Apple continue d’étendre sa populaire série Time to Walk pour les utilisateurs d’Apple Fitness+. Cette fois, la société a ajouté un nouvel entraînement Time to Walk mettant en vedette Chaka Khan, musicien primé à 10 reprises aux Grammy Awards.

Tel que rapporté par Nouvelles de l’APce nouvel épisode de 32 minutes a fait ses débuts sur Time to Walk lundi :

Dans l’épisode de 32 minutes, Khan revient sur son éducation à Chicago, sur la façon dont elle s’est retrouvée en Europe, sur l’apprentissage de l’industrie de la musique et sur l’importance des amitiés lors d’une promenade dans son quartier de Santa Monica, en Californie. L’épisode comprend des chansons telles que « Woman Like Me » de Khan, « California » de Joni Mitchell et « Tomaas » de Mile Davis. « Ne prenez pas tout au sérieux parce que ce n’est pas le cas », a déclaré Khan lors de son épisode. La chanteuse est connue pour son éventail de succès, notamment « I’m Every Woman », « Ain’t Nobody » et « Through the Fire ». « La vie, c’est juste vivre », a-t-elle poursuivi. « Et quand quelque chose vous arrive, c’est juste la vie qui vous arrive. Alors continuez à bouger. Et devenir plus fort. Cela vous renforcera.

La fonctionnalité Time to Walk pour Apple Watch est conçue comme un moyen «d’encourager les utilisateurs à marcher plus souvent» et de récolter les avantages associés. Chaque séance d’entraînement présente « des personnes influentes et intéressantes qui partagent des histoires, des photos et de la musique réfléchies et significatives ». Il a fait ses débuts en janvier 2021 avec une liste d’options différentes et s’est développé depuis lors.

Vous pouvez trouver les expériences Time to Walk (et Time to Run) dans l’application Fitness sur votre iPhone ou Apple Watch. Il y a plus de 70 entraînements différents parmi lesquels choisir.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :