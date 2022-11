Soirées Tim Cook à Las Vegas : la soirée d’ouverture d’Adele, contrôle les effets spéciaux de Diplo sur scène

Tim Cook s’est rendu à Las Vegas ce week-end pour assister à deux grands événements vendredi soir. Le PDG d’Apple était dans le public aux côtés de Mark Zuckerberg et James Corden lors de la soirée d’ouverture de la résidence d’Adele au Caesars Palace. Il s’est ensuite dirigé vers la boîte de nuit XS au Wynn pour un concert de Diplo, où il s’est vu confier un travail important à faire sur scène…

Les quêtes secondaires de Tim Cook à Las Vegas

Adele a ouvert sa résidence à Las Vegas à Las Vegas ce week-end, avec un spectacle vendredi et un spectacle samedi. La résidence « Weekends with Adele », qui se déroule au Colosseum du Caesars Palace, devait initialement débuter en janvier avant d’être annulée moins de 24 heures avant.

En tant que tel, l’anticipation de la grande ouverture de ce week-end était élevée et il y avait des célébrités dans le public pour en profiter. Selon Variétéle PDG d’Apple, Tim Cook, était dans la foule, tout comme James Corden, l’artiste britannique Stormzy, le réalisateur Baz Luhrmann et une poignée d’autres dirigeants de la musique et de la télévision.

Après avoir assisté au spectacle d’Adele, Tim Cook a rejoint XS Nightclub au Wynn pour le concert de l’artiste EDM Diplo. Il a eu l’opportunité de monter sur scène et de contrôler les effets spéciaux cryo. Semblable à sa récente apparition en agitant le drapeau à damier du Grand Prix de Formule 1 à Austin, il a compris la mission et avait l’air absolument ravi d’être là.

Diplo a posté une vidéo sur TikTok en plaisantant qu’il avait conclu un accord avec Tim Cook : « Si je le laisse contrôler le cryo, il fera de moi le fond d’écran par défaut de chaque iPhone. »

Regardez la vidéo ci-dessous pour voir le plaisir en action.

