iOS 16.2 Dynamic Island garde les barres de signal visibles lors de la lecture de musique sur iPhone 14 Pro

Apple a apporté une petite amélioration utile dans la dernière version bêta d’iOS 16.2 pour les utilisateurs d’iPhone 14 Pro. Dans les versions antérieures, l’iPhone 14 Pro n’affichait que deux icônes d’état (batterie et Wi-Fi ou barres simples), car le contenu activé de Dynamic Island était très large.

Cependant, ce n’est plus le cas. Désormais, lors de la lecture de musique, l’île se comprime en largeur pour permettre aux trois icônes d’état d’être visibles, avec une animation élégante.

Selon l’activité en direct, l’iPhone 14 Pro peut afficher deux ou trois icônes. Les activités avec plus de contenu prennent naturellement plus de place et induisent une troncature des icônes de statut.

L’état de troncature est sous-optimal. Il n’est pas immédiatement évident que l’île soit la raison pour laquelle les indicateurs d’état ont été masqués. Vous pouvez parfois penser accidentellement que vous avez complètement perdu le signal mobile, car les icônes disparaissent.

Mais avec le changement de la version bêta 16.2, l’une des activités les plus courantes que les utilisateurs voient – Now Playing audio – ne sera plus une telle cause.

Conformément à la vitalité fluide que les utilisateurs attendent de Dynamic Island, ce comportement 16.2 présente également une animation très fluide. Comme on le voit dans la vidéo d’exemple, après la fermeture de l’application Musique, l’île prend d’abord la plus grande largeur et se rétrécit progressivement. Les barres simples s’animent dans leur apparence en coordination.

Notez que les utilisateurs d’iPhone 14 Pro Max n’ont pas eu ce désagrément car le plus grand écran signifiait qu’il y avait suffisamment d’espace pour afficher trois icônes à tout moment.

Il s’agit de la dernière amélioration de Dynamic Island, qui a connu plusieurs améliorations dans les mises à jour logicielles successives depuis le lancement de l’iPhone 14 Pro en septembre.

Par exemple, iOS 16.1 a ajouté la prise en charge de Dynamic Island pour l’accessibilité et a ajouté une vue sur l’état de la batterie en orientation paysage. iOS 16.1 a également lancé l’API Live Activities, permettant aux applications tierces de tirer parti de la nouvelle fonctionnalité matérielle brillante.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :