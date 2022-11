Apple arrête toute embauche en dehors de la R&D car elle réduit les coûts dans un contexte d’incertitude économique

Plus tôt cette semaine, Initié a rapporté qu’Apple prévoyait de suspendre l’embauche jusqu’à la fin de 2023. Maintenant, un nouveau rapport de Bloomberg corrobore qu’Apple suspend effectivement l’embauche de plusieurs emplois en dehors de la recherche et du développement.

Apple gèle les embauches pour 2023

Selon des personnes proches du dossier, Apple a pris la décision de geler les embauches le mois dernier avant le rapport trimestriel sur les résultats de l’entreprise. Des sources ont dit Bloomberg que la pause ne s’applique pas aux équipes travaillant sur les futurs produits et les initiatives à long terme.

Les secteurs les plus touchés sont l’ingénierie matérielle et logicielle, ainsi que certaines fonctions de l’entreprise. La société a déclaré dans un communiqué qu’elle continuerait à embaucher, mais à un rythme plus lent.

Compte tenu de l’environnement économique actuel, nous adoptons une approche très délibérée dans certaines parties de l’entreprise. La société a ajouté qu’elle était confiante dans l’avenir d’Apple. Nous voulons être réfléchis et prendre des décisions intelligentes qui nous permettent de continuer à alimenter l’innovation à long terme.

Certaines équipes d’Apple peuvent toujours embaucher dans des circonstances spécifiques. Par exemple, certaines offres d’emploi continuent d’être annoncées sur le site Web de l’entreprise. « Cette décision fait partie d’un effort plus large visant à maîtriser les budgets, à ne pas pourvoir les postes et à ralentir la croissance des effectifs de certaines équipes l’année prochaine », indique le rapport.

Apple a augmenté ses dépenses de R&D de 20 % en 2022 par rapport à l’année précédente, la société travaillant sur le développement de nouveaux produits, y compris son supposé casque de réalité mixte. D’autres entreprises comme Lyft et Stripe ont également supprimé des emplois au milieu de la crise économique mondiale.

