PayPal et Venmo ajoutent Tap to Pay sur iPhone, Apple Pay pour les achats en ligne, prise en charge de l’application Wallet

PayPal déploiera bientôt de nouvelles méthodes permettant aux clients et aux commerçants de mieux profiter d’Apple Pay, de l’iPhone, etc. PayPal annonce qu’il adoptera bientôt la nouvelle fonctionnalité Tap to Pay sur iPhone d’Apple, ainsi que l’ajout de la prise en charge d’Apple Pay à ses cartes de débit et de crédit de marque et l’ajout d’Apple Pay comme option de paiement dans les flux de paiement.

PayPal adopte Apple Pay et plus

PayPal a fait ces annonces dans une mise à jour destinée aux investisseurs dans le cadre de la publication de ses résultats du troisième trimestre 2022. Dans le cadre de l’une de ses « initiatives stratégiques et mises à jour commerciales », la société déclare qu’elle « travaille avec Apple pour améliorer nos offres pour les marchands et les consommateurs PayPal et Venmo ».

« Nous sommes très heureux de travailler avec Apple pour améliorer nos offres pour nos marchands et consommateurs PayPal et Venmo », a déclaré le directeur général de PayPal, Dan Schulman, dans le communiqué.

L’annonce d’aujourd’hui de PayPal, qui possède également la populaire plateforme de paiement peer-to-peer Venmo, comprend différents éléments. Les voici:

Grâce à la technologie Tap to Pay sur iPhone d’Apple, les clients marchands américains pourront bientôt accepter les cartes de débit ou de crédit sans contact et les portefeuilles mobiles, y compris Apple Pay, en utilisant un iPhone et l’application iOS PayPal ou Venmo.

Ajout d’Apple Pay comme option de paiement dans les flux de paiement sans marque de PayPal sur les plates-formes marchandes, y compris la plate-forme de commerce PayPal.

L’année prochaine, les clients américains pourront ajouter des cartes de crédit et de débit de marque PayPal et Venmo à Apple Wallet et les utiliser partout où Apple Pay est accepté.

Tap to Pay sur iPhone est une nouvelle fonctionnalité lancée par Apple plus tôt cette année, actuellement disponible dans les Apple Stores et via l’application marchande de Square. Tap to Pay sur iPhone fonctionne par le commerçant incitant le client à tenir son iPhone ou Apple Watch pour payer avec Apple Pay, sa carte de crédit ou de débit sans contact ou un autre portefeuille numérique à proximité de l’iPhone du commerçant. Le paiement sera alors effectué en toute sécurité grâce à la technologie NFC.

Pendant ce temps, l’annonce de PayPal aujourd’hui indique également que vous verrez Apple Pay comme une option de paiement lorsque vous choisissez l’option de paiement avec PayPal à partir de certains sites Web. Cela augmentera la disponibilité d’Apple Pay pour les achats sur le Web, mais il semble que la mise en œuvre sera quelque peu limitée.

Enfin, PayPal indique également que les consommateurs pourront ajouter leurs cartes de débit et de crédit de marque PayPal et Venmo à Apple Wallet et Apple Pay l’année prochaine.

