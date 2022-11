Nanoleaf annonce la prise en charge de Matter pour A19 et la bande lumineuse ainsi que de nouveaux types d’ampoules intelligentes

Nanoleaf est sorti avec la nouvelle qu’il apporte le support Matter à certaines de ses lumières intelligentes populaires ainsi que deux nouvelles ampoules. Arrivant bientôt, la gamme comprendra des options GU10 et BR30 en plus de ses populaires ampoules intelligentes Lightstrip et A19.

Nanoleaf a détaillé les nouvelles parallèlement à l’événement Matter qui se déroule aujourd’hui :

« Nanoleaf, le leader mondial de l’innovation en matière d’éclairage intelligent, annonce quatre nouvelles ampoules et bandes lumineuses intelligentes compatibles Matter dans la gamme Essentials, offrant les tout premiers produits d’éclairage à fonctionner avec Matter. Cette gamme innovante d’éclairage intelligent, comprenant des ampoules A19, GU10, BR30 et une bande lumineuse, marque une première dans l’industrie avec sa technologie compatible Matter, illustrant l’engagement de Nanoleaf à créer l’expérience la plus transparente pour ses utilisateurs et à ouvrir la voie à l’avenir du Maison intelligente. »

J’ai déjà testé le Nanoleaf Essentials Lighstrip et l’ampoule A19, ce sont tous les deux d’excellents produits pris en charge par HomeKit sans hub nécessaire (incluant même Thread). L’ajout de Matter les rendra encore meilleurs et accessibles à plus de clients sans se soucier de la plate-forme de maison intelligente que vous utilisez.

Et ceux qui ont un éclairage encastré ou personnalisé seront enthousiasmés par les types d’ampoules BR30 et GU10 rejoignant la gamme avec les nouvelles versions de Matter.

Date de sortie et prix de l’appareil Nanoleaf Matter

Les ampoules Essentials et Lightstrip compatibles avec Matter devraient être lancées dans le monde entier au «début 2023», à un prix allant de 19,99 $ à 99,99 $.

Nanoleaf prévoit également de présenter d’autres nouveaux produits pris en charge par Matter au CES en janvier.

Le point de vue de Netcost-security.fr

C’est formidable de voir Nanoleaf comme l’un des premiers à adopter Matter. Et les nouveaux types d’ampoules sont les bienvenus !

Cependant, si vous êtes connecté à HomeKit et que vous n’avez pas besoin de la garantie multiplateforme de Matter, il est désormais logique de choisir les ampoules Essentials Lightstrip ou A19.

Ils fonctionnent tous les deux sans hub avec HomeKit et incluent le support Thread. Ils offrent des performances impressionnantes à des prix raisonnables pour les ampoules Lightstrip et A19 existantes. Et les nouvelles versions de Matter à venir au début de l’année prochaine pourraient inclure une hausse de prix.

