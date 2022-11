Des chercheurs présentent la technologie de contrôle du cerveau de l’iPhone et de l’iPad dans une percée en matière d’accessibilité

Les plates-formes d’Apple ont longtemps été louées pour leur dévouement aux fonctionnalités d’accessibilité de pointe. Apple lui-même fait un excellent travail à cet égard, mais il existe également toute une industrie d’autres sociétés et chercheurs développant de nouvelles façons innovantes d’utiliser l’iPhone et l’iPad pour une meilleure accessibilité.

Une nouvelle histoire aujourd’hui de Semafor met en lumière les travaux en cours de la société new-yorkaise Synchron, qui travaille sur la technologie d’implant cérébral informatique qui permet aux patients de contrôler un iPhone ou un iPad à l’aide de leur cerveau.

Selon le rapport, Synchron compte actuellement six patients utilisant son dispositif « Synchron Switch », qui est implanté chirurgicalement dans le cerveau du patient. Synchron est la première entreprise à recevoir l’approbation de la Food and Drug Administration des États-Unis pour «réaliser des essais cliniques sur un implant cérébral informatique».

Tom Oxley, cofondateur et PDG de Synchron, a expliqué à Semafor que les compétences nécessaires pour mettre en œuvre les capteurs sont « courantes ».

Un réseau de capteurs fabriqués par Synchron appelé « Stentrode » est inséré dans la partie supérieure du cerveau via un vaisseau sanguin dans le cadre d’une procédure peu invasive. Il est contrôlé sans fil à l’aide du Synchron Switch depuis la poitrine du patient. Oxley a déclaré que les compétences nécessaires pour implanter le Stentrode sont courantes et que ce niveau de simplicité est la clé de la stratégie commerciale de l’entreprise. Implanter un appareil directement sur le cerveau nécessiterait la neurochirurgie, une discipline qui manque de médecins.

Il y a actuellement un patient qui utilise le Synchron Switch avec un appareil Apple : Rodney Gotham, un vendeur de logiciels à la retraite à Melbourne, en Australie, qui s’est fait implanter chirurgicalement l’appareil dans son cerveau au Royal Melbourne Hospital.

Gorham souffre de sclérose latérale amyotrophique, une maladie débilitante mieux connue sous le nom de SLA ou maladie de Lou Gehrig. Il s’appuie sur son iPad comme principal moyen de communication. Le Synchron Switch fonctionne en convertissant les pensées de Gorham en action sur l’écran de l’iPad. Lorsqu’il « pense à taper du pied, son iPad enregistre cela comme une pression du doigt sur l’écran », explique le rapport.

Dans l’état actuel des choses, les recherches effectuées par Synchron en sont encore à leurs débuts, mais on pense que l’entreprise est bien en avance sur la concurrence. Le rapport souligne qu’Apple elle-même consacre des efforts de recherche à une technologie similaire, finançant une équipe de l’Université Carnegie Mellon travaillant sur les interfaces homme-ordinateur.

« Nous sommes enthousiasmés par les produits iOS et Apple car ils sont si omniprésents », a déclaré le co-fondateur et PDG de Synchron. « Et ce serait la première entrée de Switch cérébral dans l’appareil. »

Ce type de recherche sur l’accessibilité est incroyable à voir et encore plus incroyable lorsqu’il se concentre sur les appareils Apple qui sont déjà si répandus. De nombreuses personnes dépendent déjà fortement des appareils Apple pour répondre à leurs besoins d’accessibilité, de sorte que des percées supplémentaires comme celle-ci apportent plus de fonctionnalités aux plates-formes avec lesquelles les gens sont déjà familiers.

Ma mère a reçu un diagnostic de SLA en mai de cette année et se fie exclusivement à son iPad pour communiquer depuis février, lorsqu’elle a commencé à perdre sa capacité à parler. Depuis lors, elle a complètement perdu sa capacité à parler et ne peut plus utiliser ses mains ni ses bras. Malgré cela, elle est capable de communiquer avec nous grâce à une application sur son iPad Pro appelée Vocable, qui utilise le suivi de la tête pour lui permettre de taper à l’aide d’un clavier à l’écran.

Voici une de mes photos préférées de tous les temps, prise lors de mon mariage en juillet. Ma mère utilise l’application Vocable sur son iPad pour communiquer avec ma femme, Emily, en disant : « Tu es magnifique. »

C’est l’une de mes photos préférées. Ma mère utilise une application sur son iPad Pro pour communiquer depuis qu’elle a perdu la capacité de parler. Elle à Emily, via l’iPad : « Tu es magnifique » pic.twitter.com/2SrzOOuSM9 — Chance Miller (@ChanceHMiller) 17 octobre 2022

Il existe également un certain nombre d’autres options, notamment le TD Pilot de Toby Dynavox, qui ajoute le suivi oculaire directement à un iPad. Apple lui-même a une technologie de suivi de la tête intégrée à iOS et iPadOS, et il existe d’innombrables applications tierces en plus de Vocable.

Des recherches telles que celles effectuées par Synchron ne seront pas largement disponibles du vivant de ma mère. Pourtant, il est incroyable de penser à ce que ce type de technologie fera pour les générations à venir. Il y a des implications de grande envergure non seulement pour les personnes atteintes de SLA, mais aussi pour de nombreuses autres maladies.

