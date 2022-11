Premières images des coulisses de The Walking Dead : Dead City, le spin-off de Maggie et Negan

The Walking Dead, la série de zombies AMC déjà vétéran, fait face à sa dernière ligne droite avec ses derniers épisodes ce mois-ci après onze saisons, une fin qui lancera une nouvelle série basée sur le même univers. Et l’un de ces spin-offs les plus attendus est The Walking Dead : Dead City, une nouvelle série mettant en vedette Maggie (Lauren Cohan) et Negan (Jeffrey Dean Morgan) au destin bien particulier : une ville de New York totalement infestée de morts-vivants. . Et après la publication de ses premières images il y a quelques semaines, nous avons enfin ses premières images officielles sous la forme d’une vidéo des coulisses que vous pouvez voir ci-dessous.

The Walking Dead fait son chemin avec une nouvelle série

Ainsi, The Walking Dead : Dead City arrivera en avril 2023 pour nous raconter la nouvelle aventure post-apocalyptique d’un couple étrange -si l’on tient compte de leur passé grossier- comme Maggie et Negan. À tel point que dans cette nouvelle série, les deux personnages arriveront sur une île fermée de Manhattan qui a tenté de se protéger de l’apocalypse zombie, bien que tout semble indiquer que ses survivants ont échoué dans leur tentative. Nous devrons attendre le dénouement de The Walking Dead pour comprendre comment ces loyaux ennemis du passé continuent à jouer dans leur propre émission.

Quoi qu’il en soit, on peut déjà profiter de ce court extrait vidéo des coulisses qui nous montre comment la série a été tournée et, plus important encore, son décor urbain sombre et lugubre dans un monde dominé par les zombies. Les deux acteurs eux-mêmes sont les producteurs exécutifs de The Walking Dead: Dead City avec le créateur de la série Scott M. Gimple, responsable du soi-disant Walking Dead Universe d’AMC.

The Walking Dead: Dead City ouvre en avril 2023 et présente un casting qui comprend également Gaius Charles, Karina Ortiz, Mahina Napoleon, Jonathan Higginbotham, Trey Santiago-Hudson et Zeljko Ivanek, entre autres.

Source | Bande dessinée via TWD Promos & Vidéos