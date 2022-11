Freeform : découvrez la nouvelle arme secrète d’Apple [Vidéo]

Lors du discours d’ouverture de la WWDC d’Apple en juin, Apple a présenté un nouveau logiciel de collaboration appelé Freeform. Ils en ont parlé comme d’un nouveau tableau blanc en toile flexible qui peut être utilisé par plusieurs utilisateurs en temps réel, donnant aux collaborateurs la possibilité de voir, de partager et de contribuer aux projets de manière dynamique. Considérez cela comme la session de brainstorming moderne, mais virtuelle.

Il est important de noter que Freeform sera disponible avec la sortie d’iOS 16.2, iPadOS 16.2 et macOS 13.1. Au moment de la rédaction de cet article, il est disponible dans le programme bêta développeur et devrait être diffusé à l’ensemble du public d’ici la fin novembre 2022.

Paramètres iCloud de forme libre qui doivent être activés

Avant même de commencer, je vous suggère de vous assurer que les paramètres de partage iCloud pour Freeform sont correctement activés. Étant donné que Freeform est une application de collaboration, il est extrêmement important de pouvoir partager le contenu avec d’autres.

Paramètres> AppleID> iCloud> Applications utilisant iCloud> Afficher tout> Activer la forme libre

Navigation libre sur la page d’accueil

L’un des meilleurs aspects de Freeform est sa familiarité. Si vous utilisez des applications natives Apple telles que des notes, des pages, des rappels ou des fichiers, la courbe d’apprentissage sera très faible pour naviguer dans l’application Freeform. Vous avez le volet de navigation sur le côté gauche, tout comme l’application fichiers, photos, rappels et notes. Vous voyez tous vos tableaux dans la section centrale principale et interagissez avec eux, puis vous avez votre barre de recherche en haut à droite !

Mode clair vs mode sombre

Je voulais montrer les différences lors du basculement entre les modes clair et sombre. Contrairement à l’application Notes, lorsque vous passez en mode sombre, seule la barre d’outils passe dans un état sombre. Dans l’application de notes standard, tout le « bloc-notes » devient noir, alors gardez à l’esprit que le tableau restera toujours blanc !

Barre d’outils de forme libre

Comme je l’ai dit plus tôt, la navigation dans la barre d’outils vous semblera extrêmement familière, surtout si vous utilisez l’application Notes d’Apple. Vous avez le choix entre cinq options principales, de gauche à droite.

Outils de stylet

Ajouter une « note collante » (la seule option « nouveau »)

Insérer la forme

Insérer du texte

Insertion de média Photo/vidéo Caméra Numériser un document Insérer un lien Insérer depuis l’application Fichiers



Désormais, ces éléments peuvent être placés n’importe où sur le tableau, dans n’importe quelle taille, n’importe quelle orientation et n’importe quelle couleur. J’aime toute l’étendue de la personnalisation que vous avez avec ces éléments sur le tableau. Une fois que l’élément a été placé, c’est aussi simple que de taper sur l’élément et de le faire glisser n’importe où sur le tableau où vous voulez le placer.

Navigation et mise à l’échelle

Dans ma vidéo de présentation, je mentionne cette idée de « toile infinie ». C’est l’une de mes fonctionnalités préférées de Freeform, mais pour être clair, ce n’est techniquement pas infini ; la mise à l’échelle va de 10 % à 400 % (vous avez donc BEAUCOUP d’espace pour travailler). Pour modifier la mise à l’échelle, vous pouvez soit pincer pour zoomer et dézoomer avec deux doigts, soit utiliser l’outil de mise à l’échelle en bas à gauche de votre tableau. Les images ci-dessous montrent la mise à l’échelle de 10 %, puis de 400 % également. Vous pouvez voir que vous pouvez devenir très granulaire avec ces options de mise à l’échelle

un tableau de forme libre

La superpuissance de Freeform est à quel point il fonctionne non seulement avec votre appareil Apple personnel, mais également avec d’autres qui se trouvent dans l’écosystème. un tableau avec quelqu’un est extrêmement simple. Accédez au coin supérieur droit de la barre d’outils, appuyez sur l’icône de la petite personne, et à partir de là, vous avez la possibilité d’envoyer à la personne un lien vers le tableau ! Évidemment, cela fonctionne extrêmement bien lors du partage avec un autre appareil Apple, mais il est censé être partageable sur d’autres appareils comme Windows et Android. Pour le moment, cette fonctionnalité ne fonctionne pas.

Comme vous pouvez le voir, sur l’image ci-dessus, la possibilité d’appeler FaceTime et de discuter par vidéo sera disponible dans une future version, donnant aux collaborateurs la possibilité non seulement de travailler sur le même document en même temps, mais aussi de discuter avec un un autre au fur et à mesure que des modifications sont apportées !

Autres caractéristiques notables [Video]

Il existe une tonne d’autres fonctionnalités et de petits aspects nuancés de Freeform qui sont beaucoup mieux racontés via une vidéo en direct. Des choses comme l’importation de fichiers PDF, l’impression d’un tableau, les limitations des utilisateurs, la façon d’organiser les éléments, les nouveaux outils de peinture et plus encore ! N’hésitez pas à regarder la vidéo ci-dessous pour en savoir plus !

La prise de Netcost-security.fr

Freeform est un excellent nouvel ajout au portefeuille d’applications natives d’Apple. ils ont combiné tout ce qu’ils maîtrisaient au fil des ans, comme l’application de notes, FaceTime et la collaboration en direct dans Keynote, et ils ont tout regroupé dans une seule application cohérente et facile à utiliser. Je vois que cette application est utilisée dans le secteur de l’éducation ainsi que dans le monde professionnel. Je peux voir des équipes distantes réfléchir ensemble en temps réel sur des projets en cours qui doivent être achevés, mais je peux également voir que cela est utilisé par des individus qui prennent simplement des notes ou créent un tableau d’humeur.

Je suis ravi de voir ce qu’apple ajoute d’autre à Freeform au cours des prochaines mises à jour bêta, mais pour l’instant, c’est clairement l’arme secrète d’Apple

