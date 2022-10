Quand le Samsung Galaxy S21 FE recevra-t-il la mise à jour Android 13 (One UI 5)

Il y a quelques jours, Samsung a commencé le déploiement de la mise à jour stable d’Android 13. Mais comme toujours en premier, il est disponible pour le meilleur téléphone phare qui, dans ce cas, est la série Galaxy S22. Mais la mise à jour prend du temps pour d’autres appareils comme le Galaxy S21 FE. Si vous avez un Galaxy S21 FE, nous partagerons quand vous pouvez vous attendre à One UI 5 basé sur Android 13.

Cela fait plus de deux mois qu’Android 13 a été lancé au public. Mais comme d’autres OEM ont leurs propres skins personnalisés, il faut beaucoup de temps pour que la mise à jour soit disponible pour tous les téléphones éligibles. En parlant de Samsung, il a sa propre One UI 5 et Samsung a déjà commencé à déployer la mise à jour stable à partir de la série Galaxy S22.

De plus, Samsung teste la version bêta de One UI 5 sur plusieurs téléphones. Mais les tests bêta ne sont pas disponibles pour le Galaxy S21 FE. Et il est donc évident que ses utilisateurs penseront que le téléphone recevra la mise à jour plus tard que les téléphones qui sont déjà en test bêta. Eh bien, ce n’est pas le cas lorsqu’il s’agit d’appareils Fan Edition.

Samsung ne teste pas les versions bêta sur les téléphones Fan Edition. La société publie directement les mises à jour. Cela peut être dû au fait que les résultats des tests sont vérifiés via les tests bêta sur ses appareils frères (série Galaxy S21) ou qu’il peut y avoir différentes raisons.

Galaxy S21 FE pour obtenir la mise à jour Android 13 en 2022

Fondamentalement, le téléphone Fan Edition reçoit des mises à jour peu de temps après ses frères et sœurs. Cela indique que le Galaxy S21 FE recevra la mise à jour stable d’Android 13 peu de temps après que la série Galaxy S21 aura reçu la mise à jour.

Samsung a récemment partagé les plans de déploiement officiels de One UI 5 pour novembre et décembre. Eh bien, la liste semblait incomplète, mais le point que je veux prouver peut être tiré de la liste. Selon la liste, la série Samsung Galaxy S21 recevra la mise à jour en novembre et le Galaxy S20 FE recevra la mise à jour en décembre.

Cela indique donc que le Galaxy S21 FE pourrait recevoir la mise à jour Android 13 dès novembre. Et comme son prédécesseur le S20FE devrait recevoir la mise à jour en décembre, il est impossible que le S21 FE reçoive la mise à jour plus tard que son prédécesseur.

Galaxy S21 FE One UI 5 Test interne en cours

Récemment, la version du micrologiciel de test interne du Galaxy S21 FE a été repérée, cela indique que la mise à jour pourrait arriver bientôt. Vous devez également garder à l’esprit que la disponibilité des mises à jour sera différente selon les régions.

Le Galaxy S21 FE est sorti au début de cette année et est éligible à quatre mises à jour majeures. Et cela indique que le modèle Fan Edition obtiendra Android 16 tandis que la série Galaxy S21 n’obtiendra que jusqu’à Android 15.

Donc, si vous avez un Samsung Galaxy S21 FE et que vous êtes curieux de savoir quand votre appareil sera stable One UI 5, vous pouvez vous attendre à la mise à jour en novembre et décembre. Nous partagerons une fois que la mise à jour commencera. J’espère que cela répond sans aucun doute à votre question.

