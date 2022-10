Comment obtenir beaucoup de nouvelles cartes dans Marvel Snap

Un jour de plus, nous continuons à nous plonger dans Marvel Snap, le nouveau titre de carte pour PC et mobile auquel tout le monde joue. Des jeux rapides et très amusants dans lesquels nous devons conquérir le champ de bataille dans l’univers Marvel, où les super-héros et les méchants ne manquent pas comme Iron Man, Wolverine et Venom, entre autres. Et pour en profiter au maximum, nous vous expliquons comment obtenir de nombreuses nouvelles cartes avec peu d’effort.

Comment obtenir facilement plus de cartes dans Marvel Snap

Bien que de nombreux utilisateurs ne soient pas tout à fait clairs sur la meilleure façon d’y parvenir, il est probable que la plupart le fassent sans s’en rendre compte. La clé est le niveau de collecte, indiqué par une valeur numérique verte (vous pouvez le vérifier dans votre profil). Au fur et à mesure que vous montez de niveau, vous verrez que parmi les récompenses suivantes se trouvent une série de « cartes mystères » avec un point d’interrogation et un cadenas ; Ce sont de nouvelles cartes que vous débloquerez bientôt.

Tous les 2 niveaux de collection, vous obtenez un prix, et tous les 4, une carte. Comment augmenter le niveau de collecte ? Le moyen le meilleur et le plus rapide de le faire est de mettre à niveau les cartes que vous possédez déjà, car certaines vous donnent beaucoup de points de collecte en fonction de leur rareté. Un bon conseil est de passer du temps à jouer avec des decks composés de cartes que vous n’utilisez pas souvent, car les mettre à niveau sera plus rapide que de mettre à niveau les cartes sur lesquelles vous comptez régulièrement. Vous trouverez ci-dessous la liste des raretés et les points de collection que vous obtenez avec chaque promotion.

Peu commun – 1 point de collecte

Rare – 2 points de collecte

Épique – 4 points de collecte

Légendaire – 4 points de collecte

Ultra – 8 points de collecte

Infini – 10 points de collecte

Nous vous rappelons que Marvel Snap est totalement gratuit (il contient des achats in-app optionnels) et est disponible sur PC, Android et iOS. Dans ce lien, vous avez toutes les informations et les étapes à suivre pour le télécharger.

