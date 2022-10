Apple publie iOS 15.7.1 avec des mises à jour de sécurité pour les utilisateurs d’iPhone et d’iPad

Après la sortie d’iOS 16.1 plus tôt cette semaine, Apple publie maintenant iOS 15.7.1 au public. La mise à jour, destinée aux utilisateurs qui ne souhaitent pas encore installer iOS 16 ou qui possèdent un appareil plus ancien, apporte les améliorations de sécurité recommandées pour les utilisateurs d’iPhone et d’iPad.

Les notes de version officielles de la mise à jour ne mentionnent aucune nouvelle fonctionnalité au-delà des améliorations de sécurité. Après tout, ceux qui souhaitent accéder à de nouvelles fonctionnalités doivent installer iOS 16 à ce stade.

Cette mise à jour fournit des mises à jour de sécurité importantes et est recommandée pour tous les utilisateurs.

Comme nous l’avons signalé précédemment, Apple permet aux utilisateurs de rester plus longtemps sur iOS 15 pendant qu’ils reçoivent toujours des correctifs de sécurité. L’année dernière, la société a fait de même avec iOS 14, bien que l’option ait été supprimée quelques mois plus tard. Les nouvelles versions d’iOS peuvent entraîner des incompatibilités avec certaines applications, il est donc normal que certains utilisateurs (en particulier les utilisateurs en entreprise) préfèrent attendre un peu plus avant d’installer la mise à jour.

Dans le même temps, des appareils comme l’iPhone 6s et l’iPhone 7, qui ne peuvent pas être mis à jour vers iOS 16, peuvent obtenir les derniers correctifs de sécurité avec iOS 15.7.1.

Comment installer iOS 15.7.1

Lorsque vous accédez au menu Mise à jour logicielle dans l’application Paramètres, votre iPhone affichera bien en évidence la mise à jour iOS 15.7.1. « Mettre à niveau vers iOS 16 » apparaît comme une option alternative. Choisissez simplement la version que vous souhaitez installer et attendez la fin du processus de mise à jour.

Si vous ne voulez vraiment pas installer iOS 16, vous pouvez désactiver les mises à jour automatiques sur votre appareil.

Ouvrez le Réglages app sur votre iPhone, iPod ou iPad. Allez à la Général menu. Appuyez Mise à jour logicielle. Appuyez Mises à jour automatiques. Désactiver les options pour télécharger et installer automatiquement les mises à jour iOS.

Dans le même temps, Apple a également travaillé sur iOS 16.2, qui apporte de nouvelles fonctionnalités et est désormais disponible pour les développeurs en version bêta. Cependant, on ne sait pas quand la mise à jour sera disponible au public.

