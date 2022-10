Une IA décide déjà sur Google TV ce que les enfants peuvent regarder

Que regardent vos enfants à la télé quand vous n’êtes pas là ? La smart TV, le mobile et les tablettes sont devenus l’une des principales formes de divertissement pour les plus petits de la maison. Presque toutes les plateformes de streaming vidéo proposent des profils enfants afin que les mineurs puissent regarder du contenu adapté à leur âge. Cette semaine, Google va encore plus loin, puisque Google TV, son autre système pour les téléviseurs, lance une nouvelle fonction qui recommande du contenu aux plus petits grâce à l’intelligence artificielle.

Google AI sait ce que vos enfants peuvent et ne peuvent pas voir

Ce qui distingue Google TV de tout autre système d’exploitation TV, c’est son système de recommandation alimenté par l’IA. Cette semaine est la plus importante pour ce système depuis son lancement. D’une part, Google vient de lancer le Chromecast avec Google TV HD, un appareil identique à l’original, mais avec moins de fonctionnalités afin de proposer un prix moins cher.

D’autre part, le Chromecast avec Google TV (le modèle original avec une résolution 4K), vient d’être mis à jour vers Android 12. Mais la chose ne s’est pas arrêtée là, puisque le système apporte désormais des améliorations pour les profils des enfants. Ces fonctionnalités arrivent sur ces appareils, ainsi que sur les téléviseurs Sony, TCL, Hisense et Philips équipés de Google TV.

Comment fonctionne le nouveau profil Google TV pour les enfants ?

Les profils pour mineurs ont suivi des parcours différents sur Android TV et Google TV. Le second permet de séparer les utilisateurs. Ainsi, chacun de nos enfants peut avoir son propre profil avec des recommandations à son goût et adaptées à son âge. En revanche, Android TV a préféré opter pour le Contrôle Parental classique, qui utilise un système de code PIN pour limiter l’accès aux mineurs. Il dispose également du profil restreint, qui est un mode qui empêche les enfants d’accéder à certaines applications du téléviseur.

La nouvelle mise à jour de Google TV ajoute une touche à tout cela. Désormais, au lieu de pré-marquer ce que nos enfants peuvent et ne peuvent pas regarder, le système nous demandera quelles séries et quels films sont essentiels. De cette façon, les plus petits auront toujours ces dessins à portée de main, et ils ne se perdront pas dans la liste des recommandations.

Mais il y a plus. Les recommandations de l’IA seront la clé de ce système. Selon le contenu qu’ils regardent et l’âge qui a été préalablement spécifié, Google TV effectuera des tests montrant de nouveaux contenus aux mineurs afin qu’ils ne s’ennuient pas. La recommandation sera également basée sur la qualification précédente que nous avons établie. De cette façon, s’il y a une série qui ne nous intéresse pas, le système ne vous la montrera jamais.

Tout s’intègre parfaitement aux systèmes de YouTube pour les mineurs

De plus, les parents et les tuteurs peuvent établir trois niveaux d’exploration différents pour YouTube : contenu pour les enfants de moins de 9 ans, vidéos pour les enfants de 9 à 13 ans et productions pour les plus de 13 ans. Tout cela est complété par le système de compte supervisé YouTube qui a été mis en place l’année dernière.

Google a déjà pris les devants avec YouTube Kids. Il semble que ceux de Mountain View continuent de s’efforcer d’avoir le système le plus avancé et le plus contrôlé afin que les meilleurs d’âge puissent consommer du contenu de qualité depuis chez eux et en toute sécurité.