Découvrez les premières applications iPhone qui prennent en charge Live Activities et Dynamic Island avec iOS 16.1

Apple a rendu public lundi iOS 16.1, et parmi les nouvelles fonctionnalités et améliorations qui accompagnent la mise à jour, cette version introduit une API pour les activités en direct sur l’écran de verrouillage et pour l’île dynamique sur iPhone 14 Pro. Poursuivez votre lecture en détaillant les premières applications iPhone prenant en charge ces fonctionnalités avec iOS 16.1.

Pour ceux qui ne sont pas familiers, Live Activities est une fonctionnalité disponible pour tous les modèles d’iPhone exécutant iOS 16 qui affiche des informations utiles sur l’application directement sur l’écran de verrouillage. Au début, seules quelques applications Apple, telles que Musique et Horloge, avaient des activités en direct. Mais avec iOS 16.1, les développeurs peuvent également intégrer leurs applications avec cette fonctionnalité.

Dans le même temps, les applications prenant en charge les activités en direct peuvent également afficher les mêmes informations sur Dynamic Island pour les utilisateurs d’iPhone 14 Pro et d’iPhone 14 Pro Max. Nous avons sélectionné certaines des premières applications à introduire la prise en charge des API Live Activities et Dynamic Island.

Volage

Flighty est une excellente application iOS qui aide les utilisateurs à suivre tous leurs vols à venir grâce à une interface magnifique et intuitive. Avec sa dernière mise à jour, Flighty peut désormais afficher automatiquement les détails de votre prochain vol directement sur l’écran de verrouillage de votre iPhone trois heures avant le départ. L’état du vol peut également être rapidement consulté sur Dynamic Island par les utilisateurs d’iPhone 14 Pro.

Flighty est disponible gratuitement sur l’App Store, bien que certaines fonctionnalités nécessitent un abonnement. L’application fonctionne également avec iPad et Mac.

Météo Carotte

Carrot Weather est une application iOS et macOS populaire qui affiche les prévisions météo de manière amusante. La nouvelle version de l’application permet aux utilisateurs de vérifier les détails d’alertes spécifiques, telles que la possibilité de pluie, directement depuis l’écran de verrouillage de leur iPhone ou Dynamic Island.

L’application est également disponible gratuitement sur l’App Store, mais certaines fonctionnalités (dont l’accès aux activités en direct) nécessitent un abonnement. Carrot Weather est également compatible avec l’iPad et l’Apple Watch.

Smart Gym

SmartGym est connu pour aider les utilisateurs d’iPhone, d’iPad et en particulier d’Apple Watch à suivre leurs entraînements avec des détails sur l’haltérophilie, les entraînements au poids du corps, etc. La nouvelle mise à jour prend en charge les activités en direct pour afficher les détails d’un entraînement en cours directement sur l’écran de verrouillage de l’iPhone ou sur Dynamic Island.

La dernière mise à jour de SmartGym optimise également l’application pour qu’elle fonctionne avec Apple Watch Ultra et le nouveau bouton d’action. SmartGym est un téléchargement gratuit pour iPhone, iPad, Apple Watch et Mac depuis l’App Store avec des achats intégrés pour le plan Premium pour débloquer toutes les fonctionnalités de l’application.

Volière

Aviary est un client Twitter tiers pour iOS, macOS et même watchOS. Récemment, l’application a été complètement reconstruite avec une interface plus moderne. Maintenant, l’application a été mise à jour avec la prise en charge des tweets modifiés ainsi qu’une activité en direct et un bouton sur Dynamic Island pour « Annuler le Tweet ». Si vous avez écrit quelque chose de mal ou si vous regrettez ce tweet, vous pouvez rapidement l’annuler.

Aviary est disponible sur l’App Store pour iPhone, iPad, Mac et Apple Watch. L’application est téléchargeable gratuitement, mais elle nécessite un abonnement payant.

Soeur

Soor est l’une des nombreuses applications qui étendent les fonctionnalités d’Apple Music pour les utilisateurs d’iPhone et d’iPad. Il fonctionne comme un remplacement complet de l’application native Music sur iOS. La nouvelle version de Soor permet désormais aux utilisateurs de voir les paroles des chansons en temps réel avec Live Activities et Dynamic Island.

L’application est disponible sur l’App Store sous la forme d’un achat unique de 6,99 $, ce qui déverrouille l’expérience complète sur iPhone et iPad.

Télécommande

TV Remote est une application iOS simple mais utile qui permet aux utilisateurs de contrôler leurs téléviseurs intelligents directement depuis un iPhone ou un iPad. Plus tôt cette année, l’application a été mise à jour avec des options de thème, une mise en page personnalisée et des widgets. Désormais, TV Remote fonctionne également avec les activités en direct, de sorte qu’il affiche un accès rapide à certains boutons de la télécommande directement depuis l’écran de verrouillage de l’iPhone ou Dynamic Island.

TV Remote 2 est maintenant disponible gratuitement sur l’App Store. Cependant, afin de déverrouiller certaines des fonctionnalités telles que les thèmes et les widgets, les utilisateurs doivent s’abonner à TV Remote Premium.

Pilon

Pestle permet aux utilisateurs d’importer des recettes à partir de n’importe quel site Web, et l’application les transforme automatiquement en un processus étape par étape. L’application analysera ensuite la recette pour les ingrédients, les étapes, les informations nutritionnelles, etc. Avec sa dernière mise à jour, Pestle affiche l’étape actuelle d’une recette avec une minuterie directement depuis l’écran de verrouillage ou Dynamic Island pour ceux qui ont un iPhone 14 Pro.

Vous pouvez télécharger Pestle gratuitement sur l’App Store, bien que certaines fonctionnalités ne soient disponibles que via des achats intégrés.

Au final

Apple a également dévoilé d’autres applications qui fonctionneront bientôt avec les activités en direct, telles que Uber, Lyft et Starbucks, mais celles-ci n’ont pas encore été mises à jour.

Existe-t-il d’autres applications compatibles avec Live Activities et Dynamic Island que nous n’avons pas mentionnées ? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.

